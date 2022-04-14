3DPass (P3D) tokenomics Oppdag viktig innsikt i 3DPass (P3D), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

3DPass (P3D) Informasjon Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Offisiell nettside: https://3dpass.org/ Teknisk dokument: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Blokkutforsker: https://3dpscan.xyz

3DPass (P3D) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for 3DPass (P3D), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 334.40K $ 334.40K $ 334.40K Total forsyning: $ 811.63M $ 811.63M $ 811.63M Sirkulerende forsyning: $ 536.75M $ 536.75M $ 536.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 623.00K $ 623.00K $ 623.00K All-time high: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 All-Time Low: $ 0.000726049501403 $ 0.000726049501403 $ 0.000726049501403 Nåværende pris: $ 0.000623 $ 0.000623 $ 0.000623 Lær mer om 3DPass (P3D) pris

3DPass (P3D) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak 3DPass (P3D) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet P3D tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange P3D tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår P3Ds tokenomics, kan du utforske P3D tokenets livepris!

Hvordan kjøpe P3D Interessert i å legge til 3DPass (P3D) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe P3D, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

3DPass (P3D) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til P3D hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for P3D nå!

P3D prisforutsigelse Vil du vite hvor P3D kan være på vei? Vår P3D prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se P3D tokenets prisforutsigelse nå!

