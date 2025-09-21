3DPass (P3D)-prisforutsigelse (USD)

Få 3DPass prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye P3D vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

3DPass-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD)

3DPass (P3D) prisprognose for 2025 (i år)
Basert på forutsigelsen din, kan 3DPass potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.00076 i 2025.

3DPass (P3D) prisprognose for 2026 (neste år)
Basert på forutsigelsen din, kan 3DPass potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000798 i 2026.

3DPass (P3D) prisprognose for 2027 (om 2 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på P3D for 2027 $ 0.000837 med en 10.25% vekstrate.

3DPass (P3D) prisprognose for 2028 (om 3 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på P3D for 2028 $ 0.000879 med en 15.76% vekstrate.

3DPass (P3D) prisprognose for 2029 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på P3D for 2029 $ 0.000923 med en 21.55% vekstrate.

3DPass (P3D) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på P3D for 2030 $ 0.000969 med en 27.63% vekstrate.

3DPass (P3D) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på 3DPass potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001579.

3DPass (P3D) prisprognose for 2050 (om 25 år)
I 2050 kan prisen på 3DPass potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002573.

Gjeldende 3DPass prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.00076$ 0.00076 $ 0.00076 Prisendring (24 t) +1.60% Markedsverdi $ 409.38K$ 409.38K $ 409.38K Opplagsforsyning 536.54M 536.54M 536.54M Volum (24 timer) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Volum (24 timer) -- Den siste P3D-prisen er $ 0.00076. Den har en 24-timers endring på +1.60%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.11K. Videre har P3D en sirkulerende forsyning på 536.54M og total markedsverdi på $ 409.38K. Se P3D livepris

Hvordan kjøpe 3DPass (P3D) Prøver du å kjøpe P3D? Du kan nå kjøpe P3D via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper 3DPass og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper P3D nå

3DPass Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for 3DPass direktepris, er gjeldende pris for 3DPass 0.000763USD. Den sirkulerende forsyningen av 3DPass(P3D) er 0.00 P3D , som gir den en markedsverdi på $409.38K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.03% $ -0.000027 $ 0.000809 $ 0.00073

7 dager -0.13% $ -0.000121 $ 0.001 $ 0.000724

30 dager -0.29% $ -0.000322 $ 0.00136 $ 0.000724 24-timers ytelse De siste 24 timene har 3DPass vist en prisbevegelse på $-0.000027 , noe som gjenspeiler en -0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har 3DPass handlet på en topp på $0.001 og en bunn på $0.000724 . Det så en prisendring på -0.13% . Denne nylige trenden viser potensialet til P3D for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har 3DPass opplevd en -0.29% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000322 av dens verdi. Dette indikerer at P3D kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette 3DPass prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full P3D prishistorikk

Hvordan fungerer 3DPass (P3D) prisforutsigelsesmodul? 3DPass-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for P3D basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for 3DPass det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for P3D, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til 3DPass. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til P3D. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til P3D for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til 3DPass.

Hvorfor er P3D-prisforutsigelse viktig?

P3D-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

