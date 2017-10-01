Orchid (OXT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Orchid (OXT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Orchid (OXT) Informasjon The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Offisiell nettside: https://www.orchid.com/ Teknisk dokument: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb

Orchid (OXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Orchid (OXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.42M $ 51.42M $ 51.42M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.56M $ 51.56M $ 51.56M All-time high: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 All-Time Low: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Nåværende pris: $ 0.05156 $ 0.05156 $ 0.05156 Lær mer om Orchid (OXT) pris

Orchid (OXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Orchid (OXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OXTs tokenomics, kan du utforske OXT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OXT Interessert i å legge til Orchid (OXT) i porteføljen din?

Orchid (OXT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OXT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OXT nå!

OXT prisforutsigelse Vil du vite hvor OXT kan være på vei? Vår OXT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OXT tokenets prisforutsigelse nå!

