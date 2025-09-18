Hva er OVR (OVR)

OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain.

OVR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OVR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OVR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om OVR på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OVR kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OVR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OVR (OVR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OVR (OVR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OVR.

Sjekk OVRprisprognosen nå!

OVR (OVR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OVR (OVR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OVR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OVR (OVR)

Leter du etter hvordan du kjøperOVR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OVR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OVR til lokale valutaer

Prøv konverting

OVR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OVR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om OVR Hvor mye er OVR (OVR) verdt i dag? Live OVR prisen i USD er 0.1382 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OVR-til-USD-pris? $ 0.1382 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OVR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for OVR? Markedsverdien for OVR er $ 7.05M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OVR? Den sirkulerende forsyningen av OVR er 50.99M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOVR ? OVR oppnådde en ATH-pris på 4.115787653027664 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OVR? OVR så en ATL-pris på 0.02451178 USD . Hva er handelsvolumet til OVR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OVR er $ 100.24K USD . Vil OVR gå høyere i år? OVR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OVR prisprognosen for en mer grundig analyse.

