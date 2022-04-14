OVR (OVR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OVR (OVR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OVR (OVR) Informasjon OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. Offisiell nettside: https://www.overthereality.ai/ Teknisk dokument: https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 Kjøp OVR nå!

OVR (OVR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for OVR (OVR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Total forsyning: $ 89.89M $ 89.89M $ 89.89M Sirkulerende forsyning: $ 50.99M $ 50.99M $ 50.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.93M $ 14.93M $ 14.93M All-time high: $ 3.4012 $ 3.4012 $ 3.4012 All-Time Low: $ 0.02451178 $ 0.02451178 $ 0.02451178 Nåværende pris: $ 0.1661 $ 0.1661 $ 0.1661 Lær mer om OVR (OVR) pris

OVR (OVR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OVR (OVR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OVR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OVR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OVRs tokenomics, kan du utforske OVR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OVR Interessert i å legge til OVR (OVR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OVR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper OVR på MEXC nå!

OVR (OVR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OVR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OVR nå!

OVR prisforutsigelse Vil du vite hvor OVR kan være på vei? Vår OVR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OVR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!