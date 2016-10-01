Zcash (ZEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zcash (ZEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zcash (ZEC) Informasjon Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Zcash (ZEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zcash (ZEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 813.11M $ 813.11M $ 813.11M Total forsyning: $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M Sirkulerende forsyning: $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B All-time high: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 All-Time Low: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Nåværende pris: $ 50.11 $ 50.11 $ 50.11 Lær mer om Zcash (ZEC) pris

Zcash (ZEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zcash (ZEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZECs tokenomics, kan du utforske ZEC tokenets livepris!

Zcash (ZEC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ZEC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ZEC prisforutsigelse Vil du vite hvor ZEC kan være på vei? Vår ZEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

