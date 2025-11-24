Codatta (XNY) tokenomics

Codatta (XNY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Codatta (XNY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:23:41 (UTC+8)
Codatta (XNY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Codatta (XNY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 8.94M
Total forsyning:
$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 2.50B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 35.76M
All-time high:
$ 0.030816
All-Time Low:
$ 0.002007819087959233
Nåværende pris:
$ 0.003576
Codatta (XNY) Informasjon

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Offisiell nettside:
https://www.codatta.io
Teknisk dokument:
https://docs.codatta.io/en/quick-guide/overview
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0xE3225e11Cab122F1a126A28997788E5230838ab9

Codatta (XNY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Codatta (XNY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet XNY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange XNY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår XNYs tokenomics, kan du utforske XNY tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

