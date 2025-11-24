SQUADBOOM (SBM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i SQUADBOOM (SBM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:37:30 (UTC+8)
USD

SQUADBOOM (SBM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SQUADBOOM (SBM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 100.00T
$ 100.00T$ 100.00T
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
All-time high:
$ 2.412
$ 2.412$ 2.412
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.00000002016
$ 0.00000002016$ 0.00000002016

SQUADBOOM (SBM) Informasjon

SquadBoom is a next-generation decentralized protocol designed for AI-powered content collaboration and value feedback. By introducing a closed-loop mechanism of Content Training → Insight Generation → Incentivized Distribution, SquadBoom redefines the value relationship between users and AI models—where every post trains intelligence, and every insight earns rewards.

Offisiell nettside:
https://www.squadboom.xyz
Teknisk dokument:
https://polar-mayonnaise-d8b.notion.site/SquadBoom-WhitePaper-22b7da91c5a4801b974ad41283f332aa
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x66d25de415f41a8088b4ff28cf4ca48edf0e9b95

SQUADBOOM (SBM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak SQUADBOOM (SBM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SBM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SBM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SBMs tokenomics, kan du utforske SBM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SBM

Interessert i å legge til SQUADBOOM (SBM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SBM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

SQUADBOOM (SBM) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til SBM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SBM prisforutsigelse

Vil du vite hvor SBM kan være på vei? Vår SBM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

