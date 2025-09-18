Dagens Open Loot livepris er 0.04135 USD. Spor prisoppdateringer for OL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Open Loot livepris er 0.04135 USD. Spor prisoppdateringer for OL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om OL

OL Prisinformasjon

OL teknisk dokument

OL Offisiell nettside

OL tokenomics

OL Prisprognose

OL-historikk

OL Kjøpeguide

OL-til-fiat-valutakonverter

OL Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Open Loot Logo

Open Loot Pris(OL)

1 OL til USD livepris:

$0.04137
$0.04137$0.04137
-7.03%1D
USD
Open Loot (OL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:11 (UTC+8)

Open Loot (OL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0408
$ 0.0408$ 0.0408
24 timer lav
$ 0.04552
$ 0.04552$ 0.04552
24 timer høy

$ 0.0408
$ 0.0408$ 0.0408

$ 0.04552
$ 0.04552$ 0.04552

$ 0.6855642562433067
$ 0.6855642562433067$ 0.6855642562433067

$ 0.010004023298681924
$ 0.010004023298681924$ 0.010004023298681924

-1.44%

-7.03%

-6.11%

-6.11%

Open Loot (OL) sanntidsprisen er $ 0.04135. I løpet av de siste 24 timene har OL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0408 og et toppnivå på $ 0.04552, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OL er $ 0.6855642562433067, mens den rekordlave prisen er $ 0.010004023298681924.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OL endret seg med -1.44% i løpet av den siste timen, -7.03% over 24 timer og -6.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Open Loot (OL) Markedsinformasjon

No.809

$ 26.12M
$ 26.12M$ 26.12M

$ 107.08K
$ 107.08K$ 107.08K

$ 206.75M
$ 206.75M$ 206.75M

631.73M
631.73M 631.73M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

12.63%

ETH

Nåværende markedsverdi på Open Loot er $ 26.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 107.08K. Den sirkulerende forsyningen på OL er 631.73M, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.75M.

Open Loot (OL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Open Loot for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0031282-7.03%
30 dager$ +0.00357+9.44%
60 dager$ +0.00411+11.03%
90 dager$ +0.00962+30.31%
Open Loot Prisendring i dag

I dag registrerte OL en endring på $ -0.0031282 (-7.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Open Loot 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00357 (+9.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Open Loot 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OL en endring på $ +0.00411 (+11.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Open Loot 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00962+30.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Open Loot (OL)?

Sjekk ut Open Loot Prishistorikk-siden nå.

Hva er Open Loot (OL)

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Open Loot er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Open Loot investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Open Loot på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Open Loot kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Open Loot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Open Loot (OL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Open Loot (OL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Open Loot.

Sjekk Open Lootprisprognosen nå!

Open Loot (OL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Open Loot (OL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Open Loot (OL)

Leter du etter hvordan du kjøperOpen Loot? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Open Loot på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OL til lokale valutaer

1 Open Loot(OL) til VND
1,088.12525
1 Open Loot(OL) til AUD
A$0.0624385
1 Open Loot(OL) til GBP
0.030599
1 Open Loot(OL) til EUR
0.0351475
1 Open Loot(OL) til USD
$0.04135
1 Open Loot(OL) til MYR
RM0.17367
1 Open Loot(OL) til TRY
1.7106495
1 Open Loot(OL) til JPY
¥6.07845
1 Open Loot(OL) til ARS
ARS$60.987942
1 Open Loot(OL) til RUB
3.44032
1 Open Loot(OL) til INR
3.6425215
1 Open Loot(OL) til IDR
Rp689.166391
1 Open Loot(OL) til KRW
57.83211
1 Open Loot(OL) til PHP
2.359431
1 Open Loot(OL) til EGP
￡E.1.991416
1 Open Loot(OL) til BRL
R$0.219982
1 Open Loot(OL) til CAD
C$0.0566495
1 Open Loot(OL) til BDT
5.033949
1 Open Loot(OL) til NGN
61.808326
1 Open Loot(OL) til COP
$161.5234375
1 Open Loot(OL) til ZAR
R.0.717009
1 Open Loot(OL) til UAH
1.708582
1 Open Loot(OL) til TZS
T.Sh.102.351174
1 Open Loot(OL) til VES
Bs6.74005
1 Open Loot(OL) til CLP
$39.48925
1 Open Loot(OL) til PKR
Rs11.736784
1 Open Loot(OL) til KZT
22.3873035
1 Open Loot(OL) til THB
฿1.3161705
1 Open Loot(OL) til TWD
NT$1.249597
1 Open Loot(OL) til AED
د.إ0.1517545
1 Open Loot(OL) til CHF
Fr0.0326665
1 Open Loot(OL) til HKD
HK$0.3212895
1 Open Loot(OL) til AMD
֏15.824645
1 Open Loot(OL) til MAD
.د.م0.372977
1 Open Loot(OL) til MXN
$0.7595995
1 Open Loot(OL) til SAR
ريال0.1550625
1 Open Loot(OL) til ETB
Br5.9366195
1 Open Loot(OL) til KES
KSh5.341593
1 Open Loot(OL) til JOD
د.أ0.02931715
1 Open Loot(OL) til PLN
0.149687
1 Open Loot(OL) til RON
лв0.178632
1 Open Loot(OL) til SEK
kr0.3891035
1 Open Loot(OL) til BGN
лв0.068641
1 Open Loot(OL) til HUF
Ft13.746394
1 Open Loot(OL) til CZK
0.8547045
1 Open Loot(OL) til KWD
د.ك0.01261175
1 Open Loot(OL) til ILS
0.1376955
1 Open Loot(OL) til BOB
Bs0.2857285
1 Open Loot(OL) til AZN
0.070295
1 Open Loot(OL) til TJS
SM0.387036
1 Open Loot(OL) til GEL
0.111645
1 Open Loot(OL) til AOA
Kz37.6934195
1 Open Loot(OL) til BHD
.د.ب0.01558895
1 Open Loot(OL) til BMD
$0.04135
1 Open Loot(OL) til DKK
kr0.2625725
1 Open Loot(OL) til HNL
L1.0837835
1 Open Loot(OL) til MUR
1.874809
1 Open Loot(OL) til NAD
$0.7174225
1 Open Loot(OL) til NOK
kr0.411019
1 Open Loot(OL) til NZD
$0.070295
1 Open Loot(OL) til PAB
B/.0.04135
1 Open Loot(OL) til PGK
K0.172843
1 Open Loot(OL) til QAR
ر.ق0.1501005
1 Open Loot(OL) til RSD
дин.4.124249
1 Open Loot(OL) til UZS
soʻm510.4934545
1 Open Loot(OL) til ALL
L3.409721
1 Open Loot(OL) til ANG
ƒ0.0740165
1 Open Loot(OL) til AWG
ƒ0.07443
1 Open Loot(OL) til BBD
$0.0827
1 Open Loot(OL) til BAM
KM0.068641
1 Open Loot(OL) til BIF
Fr123.42975
1 Open Loot(OL) til BND
$0.052928
1 Open Loot(OL) til BSD
$0.04135
1 Open Loot(OL) til JMD
$6.6329535
1 Open Loot(OL) til KHR
166.064081
1 Open Loot(OL) til KMF
Fr17.2843
1 Open Loot(OL) til LAK
898.9130255
1 Open Loot(OL) til LKR
Rs12.507548
1 Open Loot(OL) til MDL
L0.682275
1 Open Loot(OL) til MGA
Ar182.9642395
1 Open Loot(OL) til MOP
P0.3312135
1 Open Loot(OL) til MVR
0.632655
1 Open Loot(OL) til MWK
MK71.7881485
1 Open Loot(OL) til MZN
MT2.642265
1 Open Loot(OL) til NPR
Rs5.827042
1 Open Loot(OL) til PYG
295.3217
1 Open Loot(OL) til RWF
Fr59.91615
1 Open Loot(OL) til SBD
$0.33907
1 Open Loot(OL) til SCR
0.629347
1 Open Loot(OL) til SRD
$1.5750215
1 Open Loot(OL) til SVC
$0.3618125
1 Open Loot(OL) til SZL
L0.7174225
1 Open Loot(OL) til TMT
m0.144725
1 Open Loot(OL) til TND
د.ت0.1203285
1 Open Loot(OL) til TTD
$0.2799395
1 Open Loot(OL) til UGX
Sh145.0558
1 Open Loot(OL) til XAF
Fr23.0733
1 Open Loot(OL) til XCD
$0.111645
1 Open Loot(OL) til XOF
Fr23.0733
1 Open Loot(OL) til XPF
Fr4.17635
1 Open Loot(OL) til BWP
P0.550782
1 Open Loot(OL) til BZD
$0.0831135
1 Open Loot(OL) til CVE
$3.877803
1 Open Loot(OL) til DJF
Fr7.3603
1 Open Loot(OL) til DOP
$2.564527
1 Open Loot(OL) til DZD
د.ج5.357306
1 Open Loot(OL) til FJD
$0.0930375
1 Open Loot(OL) til GNF
Fr359.53825
1 Open Loot(OL) til GTQ
Q0.316741
1 Open Loot(OL) til GYD
$8.6541415
1 Open Loot(OL) til ISK
kr5.00335

Open Loot Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Open Loot, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Open Loot nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Open Loot

Hvor mye er Open Loot (OL) verdt i dag?
Live OL prisen i USD er 0.04135 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OL til USD er $ 0.04135. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Open Loot?
Markedsverdien for OL er $ 26.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OL?
Den sirkulerende forsyningen av OL er 631.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOL ?
OL oppnådde en ATH-pris på 0.6855642562433067 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OL?
OL så en ATL-pris på 0.010004023298681924 USD.
Hva er handelsvolumet til OL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OL er $ 107.08K USD.
Vil OL gå høyere i år?
OL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:28:11 (UTC+8)

Open Loot (OL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

OL-til-USD-kalkulator

Beløp

OL
OL
USD
USD

1 OL = 0.04135 USD

Handle OL

OLUSDT
$0.04137
$0.04137$0.04137
-6.97%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker