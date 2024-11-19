OL

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

NavnOL

RangeringNo.869

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.23%

Opplagsforsyning631,731,050.4506

Maksimal forsyning5,000,000,000

Total forsyning5,000,000,000

Opplagsforsyning0.1263%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.6855642562433067,2024-12-05

Laveste pris0.010004023298681924,2024-11-19

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonOpen Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

