Open Loot (OL)-prisforutsigelse (USD)

Få Open Loot prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye OL vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp OL

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Open Loot % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.04225 $0.04225 $0.04225 -1.14% USD Faktisk Prediksjon Open Loot-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Open Loot (OL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Open Loot potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.04225 i 2025. Open Loot (OL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Open Loot potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.044362 i 2026. Open Loot (OL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OL for 2027 $ 0.046580 med en 10.25% vekstrate. Open Loot (OL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OL for 2028 $ 0.048909 med en 15.76% vekstrate. Open Loot (OL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OL for 2029 $ 0.051355 med en 21.55% vekstrate. Open Loot (OL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på OL for 2030 $ 0.053922 med en 27.63% vekstrate. Open Loot (OL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Open Loot potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.087834. Open Loot (OL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Open Loot potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.143073. År Pris Vekst 2025 $ 0.04225 0.00%

2026 $ 0.044362 5.00%

2027 $ 0.046580 10.25%

2028 $ 0.048909 15.76%

2029 $ 0.051355 21.55%

2030 $ 0.053922 27.63%

2031 $ 0.056619 34.01%

2032 $ 0.059449 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.062422 47.75%

2034 $ 0.065543 55.13%

2035 $ 0.068820 62.89%

2036 $ 0.072261 71.03%

2037 $ 0.075874 79.59%

2038 $ 0.079668 88.56%

2039 $ 0.083652 97.99%

2040 $ 0.087834 107.89% Vis mer Kortsiktig Open Loot-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.04225 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.042255 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.042290 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.042423 0.41% Open Loot (OL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for OL September 21, 2025(I dag) er $0.04225 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Open Loot (OL) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for OL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.042255 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Open Loot (OL) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for OL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.042290 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Open Loot (OL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for OL $0.042423 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Open Loot prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.04225$ 0.04225 $ 0.04225 Prisendring (24 t) -1.14% Markedsverdi $ 26.69M$ 26.69M $ 26.69M Opplagsforsyning 631.73M 631.73M 631.73M Volum (24 timer) $ 79.35K$ 79.35K $ 79.35K Volum (24 timer) -- Den siste OL-prisen er $ 0.04225. Den har en 24-timers endring på -1.14%, med et 24-timers handelsvolum på $ 79.35K. Videre har OL en sirkulerende forsyning på 631.73M og total markedsverdi på $ 26.69M. Se OL livepris

Hvordan kjøpe Open Loot (OL) Prøver du å kjøpe OL? Du kan nå kjøpe OL via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Open Loot og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper OL nå

Open Loot Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Open Loot direktepris, er gjeldende pris for Open Loot 0.04225USD. Den sirkulerende forsyningen av Open Loot(OL) er 0.00 OL , som gir den en markedsverdi på $26.69M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000880 $ 0.04304 $ 0.04093

7 dager -0.11% $ -0.005499 $ 0.04777 $ 0.04018

30 dager 0.22% $ 0.007630 $ 0.05239 $ 0.03169 24-timers ytelse De siste 24 timene har Open Loot vist en prisbevegelse på $0.000880 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Open Loot handlet på en topp på $0.04777 og en bunn på $0.04018 . Det så en prisendring på -0.11% . Denne nylige trenden viser potensialet til OL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Open Loot opplevd en 0.22% endring, som gjenspeiler omtrent $0.007630 av dens verdi. Dette indikerer at OL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Open Loot prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full OL prishistorikk

Hvordan fungerer Open Loot (OL) prisforutsigelsesmodul? Open Loot-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for OL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Open Loot det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for OL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Open Loot. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til OL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til OL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Open Loot.

Hvorfor er OL-prisforutsigelse viktig?

OL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i OL nå? I følge dine forutsigelser vil OL oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for OL neste måned? I følge Open Loot (OL)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte OL-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 OL koste i 2026? Prisen på 1 Open Loot (OL) i dag er $0.04225 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på OL i 2027? Open Loot (OL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OL innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for OL i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Open Loot (OL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for OL i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Open Loot (OL) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 OL koste i 2030? Prisen på 1 Open Loot (OL) i dag er $0.04225 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil OL øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for OL i 2040? Open Loot (OL) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 OL innen 2040. Registrer deg nå