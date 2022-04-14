Open Loot (OL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Open Loot (OL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc. Offisiell nettside: https://openloot.com/ Teknisk dokument: https://wiki.openloot.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x1F57da732A77636D913C9a75d685B26CC85DCC3A

Open Loot (OL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Open Loot (OL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.16M $ 27.16M $ 27.16M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 631.73M $ 631.73M $ 631.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M All-time high: $ 0.69 $ 0.69 $ 0.69 All-Time Low: $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 $ 0.010004023298681924 Nåværende pris: $ 0.043 $ 0.043 $ 0.043 Lær mer om Open Loot (OL) pris

Open Loot (OL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Open Loot (OL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OLs tokenomics, kan du utforske OL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OL Interessert i å legge til Open Loot (OL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe OL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Open Loot (OL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OL nå!

OL prisforutsigelse Vil du vite hvor OL kan være på vei? Vår OL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OL tokenets prisforutsigelse nå!

