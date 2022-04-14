Numbers Protocol (NUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Numbers Protocol (NUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Offisiell nettside: https://www.numbersprotocol.io/ Teknisk dokument: https://docs.numbersprotocol.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9

Numbers Protocol (NUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Numbers Protocol (NUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Total forsyning: $ 839.70M $ 839.70M $ 839.70M Sirkulerende forsyning: $ 829.63M $ 829.63M $ 829.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.88M $ 12.88M $ 12.88M All-time high: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 All-Time Low: $ 0.012652469062093216 $ 0.012652469062093216 $ 0.012652469062093216 Nåværende pris: $ 0.01288 $ 0.01288 $ 0.01288 Lær mer om Numbers Protocol (NUM) pris

Numbers Protocol (NUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Numbers Protocol (NUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUMs tokenomics, kan du utforske NUM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NUM Interessert i å legge til Numbers Protocol (NUM) i porteføljen din?

Numbers Protocol (NUM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NUM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NUM nå!

NUM prisforutsigelse Vil du vite hvor NUM kan være på vei? Vår NUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NUM tokenets prisforutsigelse nå!

