Hva er Numbers Protocol (NUM)

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Numbers Protocol Prisforutsigelse (USD)

Numbers Protocol (NUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Numbers Protocol (NUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Numbers Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Numbers Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er markedsverdien for Numbers Protocol? Markedsverdien for NUM er $ 11.22M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NUM? Den sirkulerende forsyningen av NUM er 829.63M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNUM ? NUM oppnådde en ATH-pris på 2.5431169107978384 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NUM? NUM så en ATL-pris på 0.012652469062093216 USD .

Numbers Protocol (NUM) Viktige bransjeoppdateringer

