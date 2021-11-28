NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

NavnNUM

RangeringNo.1135

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.11%

Opplagsforsyning839,592,333

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning849,655,317

Opplagsforsyning0.8395%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.5431169107978384,2021-11-28

Laveste pris0.012076416377319791,2025-09-26

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonThe vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...