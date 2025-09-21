Numbers Protocol (NUM)-prisforutsigelse (USD)

Få Numbers Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NUM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Numbers Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.01354 $0.01354 $0.01354 +1.95% USD Faktisk Prediksjon Numbers Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Numbers Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.01354 i 2025. Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Numbers Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.014217 i 2026. Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUM for 2027 $ 0.014927 med en 10.25% vekstrate. Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUM for 2028 $ 0.015674 med en 15.76% vekstrate. Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUM for 2029 $ 0.016457 med en 21.55% vekstrate. Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NUM for 2030 $ 0.017280 med en 27.63% vekstrate. Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Numbers Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.028148. Numbers Protocol (NUM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Numbers Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.045851. År Pris Vekst 2025 $ 0.01354 0.00%

Gjeldende Numbers Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.01354$ 0.01354 $ 0.01354 Prisendring (24 t) +1.95% Markedsverdi $ 11.23M$ 11.23M $ 11.23M Opplagsforsyning 829.63M 829.63M 829.63M Volum (24 timer) $ 58.14K$ 58.14K $ 58.14K Volum (24 timer) -- Den siste NUM-prisen er $ 0.01354. Den har en 24-timers endring på +1.95%, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.14K. Videre har NUM en sirkulerende forsyning på 829.63M og total markedsverdi på $ 11.23M. Se NUM livepris

Numbers Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Numbers Protocol direktepris, er gjeldende pris for Numbers Protocol 0.01354USD. Den sirkulerende forsyningen av Numbers Protocol(NUM) er 0.00 NUM , som gir den en markedsverdi på $11.23M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000210 $ 0.01382 $ 0.01321

7 dager 0.00% $ 0.000049 $ 0.01445 $ 0.01254

30 dager -0.14% $ -0.002260 $ 0.021 $ 0.0125 24-timers ytelse De siste 24 timene har Numbers Protocol vist en prisbevegelse på $0.000210 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Numbers Protocol handlet på en topp på $0.01445 og en bunn på $0.01254 . Det så en prisendring på 0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til NUM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Numbers Protocol opplevd en -0.14% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002260 av dens verdi. Dette indikerer at NUM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Numbers Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NUM prishistorikk

Hvordan fungerer Numbers Protocol (NUM) prisforutsigelsesmodul? Numbers Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NUM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Numbers Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NUM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Numbers Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NUM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NUM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Numbers Protocol.

Hvorfor er NUM-prisforutsigelse viktig?

NUM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NUM nå? I følge dine forutsigelser vil NUM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NUM neste måned? I følge Numbers Protocol (NUM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NUM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NUM koste i 2026? Prisen på 1 Numbers Protocol (NUM) i dag er $0.01354 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NUM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NUM i 2027? Numbers Protocol (NUM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NUM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NUM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Numbers Protocol (NUM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NUM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Numbers Protocol (NUM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NUM koste i 2030? Prisen på 1 Numbers Protocol (NUM) i dag er $0.01354 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NUM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NUM i 2040? Numbers Protocol (NUM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NUM innen 2040.