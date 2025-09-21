Dagens NODE livepris er 0.06873 USD. Spor prisoppdateringer for NODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NODE livepris er 0.06873 USD. Spor prisoppdateringer for NODE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NODE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NODE Pris(NODE)

$0.06874
-2.70%1D
NODE (NODE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:29:00 (UTC+8)

NODE (NODE) Prisinformasjon (USD)

$ 0.06475
24 timer lav
$ 0.07166
24 timer høy

$ 0.06475
$ 0.07166
$ 0.12091896440563082
$ 0.036237660518626376
-1.00%

-2.70%

-16.33%

-16.33%

NODE (NODE) sanntidsprisen er $ 0.06873. I løpet av de siste 24 timene har NODE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06475 og et toppnivå på $ 0.07166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NODE er $ 0.12091896440563082, mens den rekordlave prisen er $ 0.036237660518626376.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NODE endret seg med -1.00% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og -16.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NODE (NODE) Markedsinformasjon

$ 9.17M
$ 1.17M
$ 68.73M
133.39M
1,000,000,000
658,468,718
13.33%

ETH

Nåværende markedsverdi på NODE er $ 9.17M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.17M. Den sirkulerende forsyningen på NODE er 133.39M, med en total tilgang på 658468718. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.73M.

NODE (NODE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NODE for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0019075-2.70%
30 dager$ -0.03145-31.40%
60 dager$ +0.01843+36.64%
90 dager$ +0.04673+212.40%
NODE Prisendring i dag

I dag registrerte NODE en endring på $ -0.0019075 (-2.70%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NODE 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.03145 (-31.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NODE 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NODE en endring på $ +0.01843 (+36.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NODE 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04673+212.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NODE (NODE)?

Sjekk ut NODE Prishistorikk-siden nå.

Hva er NODE (NODE)

NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network.

NODE er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NODE investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NODE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NODE på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NODE kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NODE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NODE (NODE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NODE (NODE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NODE.

Sjekk NODEprisprognosen nå!

NODE (NODE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NODE (NODE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NODE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NODE (NODE)

Leter du etter hvordan du kjøperNODE? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NODE på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NODE til lokale valutaer

NODE Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NODE, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell NODE nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NODE

Hvor mye er NODE (NODE) verdt i dag?
Live NODE prisen i USD er 0.06873 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NODE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NODE til USD er $ 0.06873. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NODE?
Markedsverdien for NODE er $ 9.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NODE?
Den sirkulerende forsyningen av NODE er 133.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNODE ?
NODE oppnådde en ATH-pris på 0.12091896440563082 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NODE?
NODE så en ATL-pris på 0.036237660518626376 USD.
Hva er handelsvolumet til NODE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NODE er $ 1.17M USD.
Vil NODE gå høyere i år?
NODE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NODE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:29:00 (UTC+8)

NODE (NODE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

