NODE (NODE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NODE (NODE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NODE (NODE) Informasjon NodeOps Network is an AI-powered coordination layer for decentralized Compute, designed to automate deployment, enforcement, and scaling across an open, multi-provider network. Offisiell nettside: https://nodeops.network/ Teknisk dokument: https://docs.nodeops.network/Learn Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1 Kjøp NODE nå!

NODE (NODE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NODE (NODE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Total forsyning: $ 658.47M $ 658.47M $ 658.47M Sirkulerende forsyning: $ 133.39M $ 133.39M $ 133.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.72M $ 63.72M $ 63.72M All-time high: $ 0.42601 $ 0.42601 $ 0.42601 All-Time Low: $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 $ 0.036237660518626376 Nåværende pris: $ 0.06372 $ 0.06372 $ 0.06372 Lær mer om NODE (NODE) pris

NODE (NODE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NODE (NODE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NODE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NODE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NODEs tokenomics, kan du utforske NODE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NODE Interessert i å legge til NODE (NODE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NODE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NODE på MEXC nå!

NODE (NODE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NODE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NODE nå!

NODE prisforutsigelse Vil du vite hvor NODE kan være på vei? Vår NODE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NODE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!