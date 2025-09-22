NODE (NODE)-prisforutsigelse (USD)

Få NODE prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NODE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

NODE-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) NODE (NODE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan NODE potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0666 i 2025. NODE (NODE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan NODE potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.06993 i 2026. NODE (NODE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NODE for 2027 $ 0.073426 med en 10.25% vekstrate. NODE (NODE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NODE for 2028 $ 0.077097 med en 15.76% vekstrate. NODE (NODE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NODE for 2029 $ 0.080952 med en 21.55% vekstrate. NODE (NODE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NODE for 2030 $ 0.085000 med en 27.63% vekstrate. NODE (NODE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på NODE potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.138456. NODE (NODE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på NODE potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.225531. År Pris Vekst 2025 $ 0.0666 0.00%

2026 $ 0.06993 5.00%

2027 $ 0.073426 10.25%

2028 $ 0.077097 15.76%

2029 $ 0.080952 21.55%

2030 $ 0.085000 27.63%

2031 $ 0.089250 34.01%

2032 $ 0.093712 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.098398 47.75%

2034 $ 0.103318 55.13%

2035 $ 0.108484 62.89%

2036 $ 0.113908 71.03%

2037 $ 0.119604 79.59%

2038 $ 0.125584 88.56%

2039 $ 0.131863 97.99%

2040 $ 0.138456 107.89% Vis mer Kortsiktig NODE-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 22, 2025(I dag) $ 0.0666 0.00%

September 23, 2025(I morgen) $ 0.066609 0.01%

September 29, 2025(Denne uken) $ 0.066663 0.10%

October 22, 2025(30 dager) $ 0.066873 0.41% NODE (NODE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NODE September 22, 2025(I dag) er $0.0666 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. NODE (NODE) Prisforutsigelse i morgen For September 23, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NODE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.066609 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. NODE (NODE) Prisforutsigelse denne uken September 29, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NODE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.066663 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. NODE (NODE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NODE $0.066873 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende NODE prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0666$ 0.0666 $ 0.0666 Prisendring (24 t) -1.05% Markedsverdi $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M Opplagsforsyning 133.39M 133.39M 133.39M Volum (24 timer) $ 510.31K$ 510.31K $ 510.31K Volum (24 timer) -- Den siste NODE-prisen er $ 0.0666. Den har en 24-timers endring på -1.05%, med et 24-timers handelsvolum på $ 510.31K. Videre har NODE en sirkulerende forsyning på 133.39M og total markedsverdi på $ 8.88M. Se NODE livepris

NODE Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for NODE direktepris, er gjeldende pris for NODE 0.06659USD. Den sirkulerende forsyningen av NODE(NODE) er 0.00 NODE , som gir den en markedsverdi på $8.88M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.04% $ -0.003049 $ 0.07205 $ 0.06608

7 dager -0.17% $ -0.013720 $ 0.089 $ 0.063

30 dager -0.34% $ -0.03469 $ 0.12083 $ 0.063 24-timers ytelse De siste 24 timene har NODE vist en prisbevegelse på $-0.003049 , noe som gjenspeiler en -0.04% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har NODE handlet på en topp på $0.089 og en bunn på $0.063 . Det så en prisendring på -0.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til NODE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har NODE opplevd en -0.34% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.03469 av dens verdi. Dette indikerer at NODE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette NODE prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NODE prishistorikk

Hvordan fungerer NODE (NODE) prisforutsigelsesmodul? NODE-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NODE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for NODE det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NODE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til NODE. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NODE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NODE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til NODE.

Hvorfor er NODE-prisforutsigelse viktig?

NODE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NODE nå? I følge dine forutsigelser vil NODE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NODE neste måned? I følge NODE (NODE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NODE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NODE koste i 2026? Prisen på 1 NODE (NODE) i dag er $0.0666 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NODE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NODE i 2027? NODE (NODE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NODE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NODE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil NODE (NODE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NODE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil NODE (NODE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NODE koste i 2030? Prisen på 1 NODE (NODE) i dag er $0.0666 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NODE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NODE i 2040? NODE (NODE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NODE innen 2040. Registrer deg nå