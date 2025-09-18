Hva er Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



Folk spør også: Andre spørsmål om Atlas Navi Hvor mye er Atlas Navi (NAVI) verdt i dag? Live NAVI prisen i USD er 0.0301 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NAVI-til-USD-pris? $ 0.0301 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NAVI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Atlas Navi? Markedsverdien for NAVI er $ 4.87M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NAVI? Den sirkulerende forsyningen av NAVI er 161.71M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAVI ? NAVI oppnådde en ATH-pris på 0.5365511930513228 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NAVI? NAVI så en ATL-pris på 0.014185779862416587 USD . Hva er handelsvolumet til NAVI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAVI er $ 57.49K USD . Vil NAVI gå høyere i år? NAVI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAVI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Atlas Navi (NAVI) Viktige bransjeoppdateringer

