Atlas Navi Logo

Atlas Navi Pris(NAVI)

1 NAVI til USD livepris:

$0.0301
-0.33%1D
USD
Atlas Navi (NAVI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:29 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0299
24 timer lav
$ 0.0314
24 timer høy

$ 0.0299
$ 0.0314
$ 0.5365511930513228
$ 0.014185779862416587
+0.33%

-0.33%

+1.34%

+1.34%

Atlas Navi (NAVI) sanntidsprisen er $ 0.0301. I løpet av de siste 24 timene har NAVI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0299 og et toppnivå på $ 0.0314, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NAVI er $ 0.5365511930513228, mens den rekordlave prisen er $ 0.014185779862416587.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NAVI endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og +1.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Atlas Navi (NAVI) Markedsinformasjon

No.1484

$ 4.87M
$ 57.49K
$ 9.03M
161.71M
300,000,000
300,000,000
53.90%

ETH

Nåværende markedsverdi på Atlas Navi er $ 4.87M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.49K. Den sirkulerende forsyningen på NAVI er 161.71M, med en total tilgang på 300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.03M.

Atlas Navi (NAVI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Atlas Navi for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001-0.33%
30 dager$ -0.0081-21.21%
60 dager$ -0.0099-24.75%
90 dager$ +0.005+19.92%
Atlas Navi Prisendring i dag

I dag registrerte NAVI en endring på $ -0.0001 (-0.33%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Atlas Navi 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0081 (-21.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Atlas Navi 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NAVI en endring på $ -0.0099 (-24.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Atlas Navi 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.005+19.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Atlas Navi (NAVI)?

Sjekk ut Atlas Navi Prishistorikk-siden nå.

Hva er Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Atlas Navi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NAVI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Atlas Navi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Atlas Navi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Atlas Navi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Atlas Navi (NAVI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Atlas Navi (NAVI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Atlas Navi.

Sjekk Atlas Naviprisprognosen nå!

Atlas Navi (NAVI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Atlas Navi (NAVI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NAVI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Atlas Navi (NAVI)

Leter du etter hvordan du kjøperAtlas Navi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Atlas Navi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NAVI til lokale valutaer

Atlas Navi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Atlas Navi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Atlas Navi nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Atlas Navi

Hvor mye er Atlas Navi (NAVI) verdt i dag?
Live NAVI prisen i USD er 0.0301 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NAVI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NAVI til USD er $ 0.0301. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Atlas Navi?
Markedsverdien for NAVI er $ 4.87M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NAVI?
Den sirkulerende forsyningen av NAVI er 161.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNAVI ?
NAVI oppnådde en ATH-pris på 0.5365511930513228 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NAVI?
NAVI så en ATL-pris på 0.014185779862416587 USD.
Hva er handelsvolumet til NAVI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NAVI er $ 57.49K USD.
Vil NAVI gå høyere i år?
NAVI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NAVI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:38:29 (UTC+8)

Atlas Navi (NAVI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

