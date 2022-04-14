Atlas Navi (NAVI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Atlas Navi (NAVI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Atlas Navi (NAVI) Informasjon Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Offisiell nettside: https://www.atlasnavi.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Kjøp NAVI nå!

Atlas Navi (NAVI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Atlas Navi (NAVI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M All-time high: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 All-Time Low: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 Nåværende pris: $ 0.0287 $ 0.0287 $ 0.0287 Lær mer om Atlas Navi (NAVI) pris

Atlas Navi (NAVI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Atlas Navi (NAVI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NAVI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NAVI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NAVIs tokenomics, kan du utforske NAVI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe NAVI Interessert i å legge til Atlas Navi (NAVI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe NAVI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper NAVI på MEXC nå!

Atlas Navi (NAVI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NAVI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NAVI nå!

NAVI prisforutsigelse Vil du vite hvor NAVI kan være på vei? Vår NAVI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NAVI tokenets prisforutsigelse nå!

