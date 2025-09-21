Atlas Navi (NAVI)-prisforutsigelse (USD)

Få Atlas Navi prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NAVI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Atlas Navi % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. Atlas Navi-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Atlas Navi potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029 i 2025. Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Atlas Navi potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.03045 i 2026. Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAVI for 2027 $ 0.031972 med en 10.25% vekstrate. Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAVI for 2028 $ 0.033571 med en 15.76% vekstrate. Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAVI for 2029 $ 0.035249 med en 21.55% vekstrate. Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAVI for 2030 $ 0.037012 med en 27.63% vekstrate. Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Atlas Navi potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.060288. Atlas Navi (NAVI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Atlas Navi potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.098204.

2026 $ 0.03045 5.00%

2027 $ 0.031972 10.25%

2028 $ 0.033571 15.76%

2029 $ 0.035249 21.55%

2030 $ 0.037012 27.63%

2031 $ 0.038862 34.01%

2032 $ 0.040805 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.042846 47.75%

2034 $ 0.044988 55.13%

2035 $ 0.047237 62.89%

2036 $ 0.049599 71.03%

2037 $ 0.052079 79.59%

2038 $ 0.054683 88.56%

2039 $ 0.057418 97.99%

2040 $ 0.060288 107.89% Vis mer Kortsiktig Atlas Navi-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.029 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.029003 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.029027 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.029119 0.41% Atlas Navi (NAVI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NAVI September 21, 2025(I dag) er $0.029 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Atlas Navi (NAVI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NAVI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.029003 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Atlas Navi (NAVI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NAVI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.029027 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Atlas Navi (NAVI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NAVI $0.029119 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Atlas Navi prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.029$ 0.029 $ 0.029 Prisendring (24 t) -0.33% Markedsverdi $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Opplagsforsyning 161.71M 161.71M 161.71M Volum (24 timer) $ 57.25K$ 57.25K $ 57.25K Volum (24 timer) -- Den siste NAVI-prisen er $ 0.029. Den har en 24-timers endring på -0.34%, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.25K. Videre har NAVI en sirkulerende forsyning på 161.71M og total markedsverdi på $ 4.69M. Se NAVI livepris

Hvordan kjøpe Atlas Navi (NAVI) Prøver du å kjøpe NAVI? Du kan nå kjøpe NAVI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Atlas Navi og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper NAVI nå

Atlas Navi Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Atlas Navi direktepris, er gjeldende pris for Atlas Navi 0.029USD. Den sirkulerende forsyningen av Atlas Navi(NAVI) er 0.00 NAVI , som gir den en markedsverdi på $4.69M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.02% $ -0.000599 $ 0.03 $ 0.0287

7 dager -0.07% $ -0.0023 $ 0.0384 $ 0.0285

30 dager -0.21% $ -0.0081 $ 0.0451 $ 0.0268 24-timers ytelse De siste 24 timene har Atlas Navi vist en prisbevegelse på $-0.000599 , noe som gjenspeiler en -0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Atlas Navi handlet på en topp på $0.0384 og en bunn på $0.0285 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til NAVI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Atlas Navi opplevd en -0.21% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.0081 av dens verdi. Dette indikerer at NAVI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Atlas Navi prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NAVI prishistorikk

Hvordan fungerer Atlas Navi (NAVI) prisforutsigelsesmodul? Atlas Navi-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NAVI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Atlas Navi det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NAVI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Atlas Navi. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NAVI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NAVI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Atlas Navi.

Hvorfor er NAVI-prisforutsigelse viktig?

NAVI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

