MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

NavnMYX

RangeringNo.36

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0008%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)160.51%

Opplagsforsyning197,111,680.5

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.1971%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high19.01354447197708,2025-09-11

Laveste pris0.04671661054199852,2025-06-19

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonMYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
MYX/USDT
MYX Finance
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (MYX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
MYX/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (MYX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...