MYX Finance (MYX)-prisforutsigelse (USD)

Få MYX Finance prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MYX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på MYX Finance % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $10.44744 $10.44744 $10.44744 -8.47% USD Faktisk Prediksjon MYX Finance-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) MYX Finance (MYX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan MYX Finance potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 10.4474 i 2025. MYX Finance (MYX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan MYX Finance potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 10.9698 i 2026. MYX Finance (MYX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MYX for 2027 $ 11.5183 med en 10.25% vekstrate. MYX Finance (MYX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MYX for 2028 $ 12.0942 med en 15.76% vekstrate. MYX Finance (MYX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MYX for 2029 $ 12.6989 med en 21.55% vekstrate. MYX Finance (MYX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MYX for 2030 $ 13.3338 med en 27.63% vekstrate. MYX Finance (MYX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på MYX Finance potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 21.7194. MYX Finance (MYX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på MYX Finance potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 35.3787. År Pris Vekst 2025 $ 10.4474 0.00%

2026 $ 10.9698 5.00%

2027 $ 11.5183 10.25%

2028 $ 12.0942 15.76%

2029 $ 12.6989 21.55%

2030 $ 13.3338 27.63%

2031 $ 14.0005 34.01%

2032 $ 14.7005 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 15.4356 47.75%

2034 $ 16.2074 55.13%

2035 $ 17.0177 62.89%

2036 $ 17.8686 71.03%

2037 $ 18.7621 79.59%

2038 $ 19.7002 88.56%

2039 $ 20.6852 97.99%

2040 $ 21.7194 107.89% Vis mer Kortsiktig MYX Finance-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 10.4474 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 10.4488 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 10.4574 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 10.4903 0.41% MYX Finance (MYX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MYX September 21, 2025(I dag) er $10.4474 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MYX Finance (MYX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MYX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $10.4488 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MYX Finance (MYX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MYX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $10.4574 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MYX Finance (MYX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MYX $10.4903 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MYX Finance prisstatistikk Gjeldende pris $ 10.44744$ 10.44744 $ 10.44744 Prisendring (24 t) -8.46% Markedsverdi $ 2.06B$ 2.06B $ 2.06B Opplagsforsyning 197.11M 197.11M 197.11M Volum (24 timer) $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Volum (24 timer) -- Den siste MYX-prisen er $ 10.44744. Den har en 24-timers endring på -8.47%, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.30M. Videre har MYX en sirkulerende forsyning på 197.11M og total markedsverdi på $ 2.06B. Se MYX livepris

Hvordan kjøpe MYX Finance (MYX)

MYX Finance Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MYX Finance direktepris, er gjeldende pris for MYX Finance 10.4367USD. Den sirkulerende forsyningen av MYX Finance(MYX) er 0.00 MYX , som gir den en markedsverdi på $2.06B . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.10% $ -1.2863 $ 12.2 $ 10.2788

7 dager -0.10% $ -1.2741 $ 18.25 $ 9.9039

30 dager 8.75% $ 9.4100 $ 19.98 $ 0.96086 24-timers ytelse De siste 24 timene har MYX Finance vist en prisbevegelse på $-1.2863 , noe som gjenspeiler en -0.10% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MYX Finance handlet på en topp på $18.25 og en bunn på $9.9039 . Det så en prisendring på -0.10% . Denne nylige trenden viser potensialet til MYX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MYX Finance opplevd en 8.75% endring, som gjenspeiler omtrent $9.4100 av dens verdi. Dette indikerer at MYX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette MYX Finance prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MYX prishistorikk

Hvordan fungerer MYX Finance (MYX) prisforutsigelsesmodul? MYX Finance-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MYX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MYX Finance det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MYX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MYX Finance. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MYX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MYX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MYX Finance.

Hvorfor er MYX-prisforutsigelse viktig?

MYX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

