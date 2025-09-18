Dagens MORPHO livepris er 2.1173 USD. Spor prisoppdateringer for MORPHO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MORPHO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MORPHO livepris er 2.1173 USD. Spor prisoppdateringer for MORPHO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MORPHO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MORPHO

MORPHO Prisinformasjon

MORPHO teknisk dokument

MORPHO Offisiell nettside

MORPHO tokenomics

MORPHO Prisprognose

MORPHO-historikk

MORPHO Kjøpeguide

MORPHO-til-fiat-valutakonverter

MORPHO Logo

MORPHO Pris(MORPHO)

1 MORPHO til USD livepris:

$2.1173
$2.1173$2.1173
+0.23%1D
USD
MORPHO (MORPHO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:37:18 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.0911
$ 2.0911$ 2.0911
24 timer lav
$ 2.53
$ 2.53$ 2.53
24 timer høy

$ 2.0911
$ 2.0911$ 2.0911

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 4.172571665276972
$ 4.172571665276972$ 4.172571665276972

$ 0.7098719962197908
$ 0.7098719962197908$ 0.7098719962197908

+0.78%

+0.23%

-0.89%

-0.89%

MORPHO (MORPHO) sanntidsprisen er $ 2.1173. I løpet av de siste 24 timene har MORPHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.0911 og et toppnivå på $ 2.53, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MORPHO er $ 4.172571665276972, mens den rekordlave prisen er $ 0.7098719962197908.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MORPHO endret seg med +0.78% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -0.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MORPHO (MORPHO) Markedsinformasjon

No.103

$ 715.23M
$ 715.23M$ 715.23M

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

$ 2.12B
$ 2.12B$ 2.12B

337.80M
337.80M 337.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.78%

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på MORPHO er $ 715.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.26M. Den sirkulerende forsyningen på MORPHO er 337.80M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.12B.

MORPHO (MORPHO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MORPHO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.004859+0.23%
30 dager$ -0.0514-2.38%
60 dager$ +0.0634+3.08%
90 dager$ +0.9461+80.78%
MORPHO Prisendring i dag

I dag registrerte MORPHO en endring på $ +0.004859 (+0.23%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MORPHO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0514 (-2.38%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MORPHO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MORPHO en endring på $ +0.0634 (+3.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MORPHO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.9461+80.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MORPHO (MORPHO)?

Sjekk ut MORPHO Prishistorikk-siden nå.

Hva er MORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

MORPHO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MORPHO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MORPHO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MORPHO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MORPHO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MORPHO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MORPHO (MORPHO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MORPHO (MORPHO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MORPHO.

Sjekk MORPHOprisprognosen nå!

MORPHO (MORPHO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MORPHO (MORPHO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MORPHO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MORPHO (MORPHO)

Leter du etter hvordan du kjøperMORPHO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MORPHO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MORPHO til lokale valutaer

MORPHO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MORPHO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MORPHO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MORPHO

Hvor mye er MORPHO (MORPHO) verdt i dag?
Live MORPHO prisen i USD er 2.1173 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MORPHO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MORPHO til USD er $ 2.1173. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MORPHO?
Markedsverdien for MORPHO er $ 715.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MORPHO?
Den sirkulerende forsyningen av MORPHO er 337.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMORPHO ?
MORPHO oppnådde en ATH-pris på 4.172571665276972 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MORPHO?
MORPHO så en ATL-pris på 0.7098719962197908 USD.
Hva er handelsvolumet til MORPHO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MORPHO er $ 6.26M USD.
Vil MORPHO gå høyere i år?
MORPHO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MORPHO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:37:18 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

