MORPHO (MORPHO) Informasjon Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Offisiell nettside: https://morpho.org/ Teknisk dokument: https://docs.morpho.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 Kjøp MORPHO nå!

MORPHO (MORPHO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MORPHO (MORPHO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 663.91M $ 663.91M $ 663.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 338.80M $ 338.80M $ 338.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B All-time high: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 All-Time Low: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Nåværende pris: $ 1.9596 $ 1.9596 $ 1.9596 Lær mer om MORPHO (MORPHO) pris

MORPHO (MORPHO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MORPHO (MORPHO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MORPHO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MORPHO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MORPHOs tokenomics, kan du utforske MORPHO tokenets livepris!

