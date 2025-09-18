Dagens Moby AI livepris er 0.017918 USD. Spor prisoppdateringer for MOBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Moby AI livepris er 0.017918 USD. Spor prisoppdateringer for MOBY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOBY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Moby AI Logo

Moby AI Pris(MOBY)

1 MOBY til USD livepris:

$0.017926
$0.017926$0.017926
-1.63%1D
USD
Moby AI (MOBY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:25 (UTC+8)

Moby AI (MOBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0174
$ 0.0174$ 0.0174
24 timer lav
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24 timer høy

$ 0.0174
$ 0.0174$ 0.0174

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

$ 0.05206149415858735
$ 0.05206149415858735$ 0.05206149415858735

$ 0.008659115491059896
$ 0.008659115491059896$ 0.008659115491059896

-0.36%

-1.63%

-12.03%

-12.03%

Moby AI (MOBY) sanntidsprisen er $ 0.017918. I løpet av de siste 24 timene har MOBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0174 og et toppnivå på $ 0.022, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOBY er $ 0.05206149415858735, mens den rekordlave prisen er $ 0.008659115491059896.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOBY endret seg med -0.36% i løpet av den siste timen, -1.63% over 24 timer og -12.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moby AI (MOBY) Markedsinformasjon

No.947

$ 17.92M
$ 17.92M$ 17.92M

$ 63.07K
$ 63.07K$ 63.07K

$ 17.92M
$ 17.92M$ 17.92M

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,137.78
999,971,137.78 999,971,137.78

999,971,137.78
999,971,137.78 999,971,137.78

100.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Moby AI er $ 17.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 63.07K. Den sirkulerende forsyningen på MOBY er 999.97M, med en total tilgang på 999971137.78. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.92M.

Moby AI (MOBY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Moby AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00029704-1.63%
30 dager$ -0.010456-36.86%
60 dager$ -0.011547-39.19%
90 dager$ +0.009113+103.49%
Moby AI Prisendring i dag

I dag registrerte MOBY en endring på $ -0.00029704 (-1.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Moby AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.010456 (-36.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Moby AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOBY en endring på $ -0.011547 (-39.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Moby AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.009113+103.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Moby AI (MOBY)?

Sjekk ut Moby AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Moby AI (MOBY)

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Moby AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Moby AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOBY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Moby AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Moby AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Moby AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Moby AI (MOBY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Moby AI (MOBY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Moby AI.

Sjekk Moby AIprisprognosen nå!

Moby AI (MOBY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Moby AI (MOBY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOBY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Moby AI (MOBY)

Leter du etter hvordan du kjøperMoby AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Moby AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOBY til lokale valutaer

1 Moby AI(MOBY) til VND
471.51217
1 Moby AI(MOBY) til AUD
A$0.02705618
1 Moby AI(MOBY) til GBP
0.01325932
1 Moby AI(MOBY) til EUR
0.0152303
1 Moby AI(MOBY) til USD
$0.017918
1 Moby AI(MOBY) til MYR
RM0.0752556
1 Moby AI(MOBY) til TRY
0.74126766
1 Moby AI(MOBY) til JPY
¥2.633946
1 Moby AI(MOBY) til ARS
ARS$26.42761656
1 Moby AI(MOBY) til RUB
1.496153
1 Moby AI(MOBY) til INR
1.57839662
1 Moby AI(MOBY) til IDR
Rp298.63321388
1 Moby AI(MOBY) til KRW
25.0601148
1 Moby AI(MOBY) til PHP
1.02258026
1 Moby AI(MOBY) til EGP
￡E.0.86311006
1 Moby AI(MOBY) til BRL
R$0.09532376
1 Moby AI(MOBY) til CAD
C$0.02454766
1 Moby AI(MOBY) til BDT
2.18133732
1 Moby AI(MOBY) til NGN
26.78310968
1 Moby AI(MOBY) til COP
$69.9921875
1 Moby AI(MOBY) til ZAR
R.0.31105648
1 Moby AI(MOBY) til UAH
0.74037176
1 Moby AI(MOBY) til TZS
T.Sh.44.35135032
1 Moby AI(MOBY) til VES
Bs2.920634
1 Moby AI(MOBY) til CLP
$17.11169
1 Moby AI(MOBY) til PKR
Rs5.08584512
1 Moby AI(MOBY) til KZT
9.70098438
1 Moby AI(MOBY) til THB
฿0.57050912
1 Moby AI(MOBY) til TWD
NT$0.54166114
1 Moby AI(MOBY) til AED
د.إ0.06575906
1 Moby AI(MOBY) til CHF
Fr0.01415522
1 Moby AI(MOBY) til HKD
HK$0.13922286
1 Moby AI(MOBY) til AMD
֏6.8572186
1 Moby AI(MOBY) til MAD
.د.م0.16162036
1 Moby AI(MOBY) til MXN
$0.32987038
1 Moby AI(MOBY) til SAR
ريال0.0671925
1 Moby AI(MOBY) til ETB
Br2.57248726
1 Moby AI(MOBY) til KES
KSh2.31464724
1 Moby AI(MOBY) til JOD
د.أ0.012703862
1 Moby AI(MOBY) til PLN
0.06504234
1 Moby AI(MOBY) til RON
лв0.07740576
1 Moby AI(MOBY) til SEK
kr0.16860838
1 Moby AI(MOBY) til BGN
лв0.02974388
1 Moby AI(MOBY) til HUF
Ft5.96060188
1 Moby AI(MOBY) til CZK
0.37054424
1 Moby AI(MOBY) til KWD
د.ك0.00546499
1 Moby AI(MOBY) til ILS
0.05966694
1 Moby AI(MOBY) til BOB
Bs0.12381338
1 Moby AI(MOBY) til AZN
0.0304606
1 Moby AI(MOBY) til TJS
SM0.16771248
1 Moby AI(MOBY) til GEL
0.0483786
1 Moby AI(MOBY) til AOA
Kz16.33351126
1 Moby AI(MOBY) til BHD
.د.ب0.006755086
1 Moby AI(MOBY) til BMD
$0.017918
1 Moby AI(MOBY) til DKK
kr0.1137793
1 Moby AI(MOBY) til HNL
L0.46963078
1 Moby AI(MOBY) til MUR
0.81240212
1 Moby AI(MOBY) til NAD
$0.3108773
1 Moby AI(MOBY) til NOK
kr0.1782841
1 Moby AI(MOBY) til NZD
$0.0304606
1 Moby AI(MOBY) til PAB
B/.0.017918
1 Moby AI(MOBY) til PGK
K0.07489724
1 Moby AI(MOBY) til QAR
ر.ق0.06504234
1 Moby AI(MOBY) til RSD
дин.1.78785804
1 Moby AI(MOBY) til UZS
soʻm221.20971506
1 Moby AI(MOBY) til ALL
L1.47751828
1 Moby AI(MOBY) til ANG
ƒ0.03207322
1 Moby AI(MOBY) til AWG
ƒ0.0322524
1 Moby AI(MOBY) til BBD
$0.035836
1 Moby AI(MOBY) til BAM
KM0.02974388
1 Moby AI(MOBY) til BIF
Fr53.48523
1 Moby AI(MOBY) til BND
$0.02293504
1 Moby AI(MOBY) til BSD
$0.017918
1 Moby AI(MOBY) til JMD
$2.87422638
1 Moby AI(MOBY) til KHR
71.95976308
1 Moby AI(MOBY) til KMF
Fr7.489724
1 Moby AI(MOBY) til LAK
389.52173134
1 Moby AI(MOBY) til LKR
Rs5.41983664
1 Moby AI(MOBY) til MDL
L0.295647
1 Moby AI(MOBY) til MGA
Ar79.28302886
1 Moby AI(MOBY) til MOP
P0.14352318
1 Moby AI(MOBY) til MVR
0.2741454
1 Moby AI(MOBY) til MWK
MK31.10761898
1 Moby AI(MOBY) til MZN
MT1.1449602
1 Moby AI(MOBY) til NPR
Rs2.52500456
1 Moby AI(MOBY) til PYG
127.970356
1 Moby AI(MOBY) til RWF
Fr25.963182
1 Moby AI(MOBY) til SBD
$0.1469276
1 Moby AI(MOBY) til SCR
0.27271196
1 Moby AI(MOBY) til SRD
$0.68249662
1 Moby AI(MOBY) til SVC
$0.1567825
1 Moby AI(MOBY) til SZL
L0.3108773
1 Moby AI(MOBY) til TMT
m0.062713
1 Moby AI(MOBY) til TND
د.ت0.05214138
1 Moby AI(MOBY) til TTD
$0.12130486
1 Moby AI(MOBY) til UGX
Sh62.856344
1 Moby AI(MOBY) til XAF
Fr9.998244
1 Moby AI(MOBY) til XCD
$0.0483786
1 Moby AI(MOBY) til XOF
Fr9.998244
1 Moby AI(MOBY) til XPF
Fr1.809718
1 Moby AI(MOBY) til BWP
P0.23866776
1 Moby AI(MOBY) til BZD
$0.03601518
1 Moby AI(MOBY) til CVE
$1.68035004
1 Moby AI(MOBY) til DJF
Fr3.189404
1 Moby AI(MOBY) til DOP
$1.11127436
1 Moby AI(MOBY) til DZD
د.ج2.3212769
1 Moby AI(MOBY) til FJD
$0.0403155
1 Moby AI(MOBY) til GNF
Fr155.79701
1 Moby AI(MOBY) til GTQ
Q0.13725188
1 Moby AI(MOBY) til GYD
$3.75005822
1 Moby AI(MOBY) til ISK
kr2.168078

For en mer dyptgående forståelse av Moby AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Moby AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Moby AI

Hvor mye er Moby AI (MOBY) verdt i dag?
Live MOBY prisen i USD er 0.017918 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOBY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOBY til USD er $ 0.017918. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Moby AI?
Markedsverdien for MOBY er $ 17.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOBY?
Den sirkulerende forsyningen av MOBY er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOBY ?
MOBY oppnådde en ATH-pris på 0.05206149415858735 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOBY?
MOBY så en ATL-pris på 0.008659115491059896 USD.
Hva er handelsvolumet til MOBY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOBY er $ 63.07K USD.
Vil MOBY gå høyere i år?
MOBY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOBY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:36:25 (UTC+8)

Moby AI (MOBY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MOBY-til-USD-kalkulator

Beløp

MOBY
MOBY
USD
USD

1 MOBY = 0.017918 USD

Handle MOBY

MOBYUSDT
$0.017926
$0.017926$0.017926
-1.60%

