MOBY

AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

NavnMOBY

RangeringNo.1096

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.26%

Opplagsforsyning999,971,137.78

Maksimal forsyning999,971,137.78

Total forsyning999,971,137.78

Opplagsforsyning1%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.05206149415858735,2025-07-24

Laveste pris0.008659115491059896,2025-07-06

Offentlig blokkjedeSOL

IntroduksjonAI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

