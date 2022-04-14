Moby AI (MOBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moby AI (MOBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moby AI (MOBY) Informasjon AI agent that help you find winning trades, analyze your portfolio, complete your taxes. Offisiell nettside: https://mobyscreener.com/ Teknisk dokument: https://odd-chopper-fec.notion.site/MOBY-Whitepaper-20a2df75803e80e5af6edd22d8efb1b5 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump Kjøp MOBY nå!

Moby AI (MOBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moby AI (MOBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M Total forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Sirkulerende forsyning: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 $ 0.008659115491059896 Nåværende pris: $ 0.016165 $ 0.016165 $ 0.016165 Lær mer om Moby AI (MOBY) pris

Moby AI (MOBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moby AI (MOBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOBYs tokenomics, kan du utforske MOBY tokenets livepris!

Moby AI (MOBY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MOBY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MOBY nå!

MOBY prisforutsigelse Vil du vite hvor MOBY kan være på vei? Vår MOBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOBY tokenets prisforutsigelse nå!

