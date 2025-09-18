Dagens Flamengo Fan Token livepris er 0.1259 USD. Spor prisoppdateringer for MENGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MENGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Flamengo Fan Token livepris er 0.1259 USD. Spor prisoppdateringer for MENGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MENGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Flamengo Fan Token Pris(MENGO)

$0.1259
-0.02%1D
Flamengo Fan Token (MENGO) Live prisdiagram
Flamengo Fan Token (MENGO) Prisinformasjon (USD)

$ 0.12557
$ 0.12902
$ 0.12557
$ 0.12902
$ 4.032450914997048
$ 0
-0.10%

-0.02%

-2.87%

-2.87%

Flamengo Fan Token (MENGO) sanntidsprisen er $ 0.1259. I løpet av de siste 24 timene har MENGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.12557 og et toppnivå på $ 0.12902, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MENGO er $ 4.032450914997048, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MENGO endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og -2.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Flamengo Fan Token (MENGO) Markedsinformasjon

$ 1.66M
$ 20.82K
$ 3.78M
13.16M
30,000,000
30,000,000
43.85%

Nåværende markedsverdi på Flamengo Fan Token er $ 1.66M, med et 24-timers handelsvolum på $ 20.82K. Den sirkulerende forsyningen på MENGO er 13.16M, med en total tilgang på 30000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.78M.

Flamengo Fan Token (MENGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Flamengo Fan Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000252-0.02%
30 dager$ -0.00489-3.74%
60 dager$ +0.01003+8.65%
90 dager$ +0.02188+21.03%
Flamengo Fan Token Prisendring i dag

I dag registrerte MENGO en endring på $ -0.0000252 (-0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Flamengo Fan Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00489 (-3.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Flamengo Fan Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MENGO en endring på $ +0.01003 (+8.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Flamengo Fan Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02188+21.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Flamengo Fan Token (MENGO)?

Sjekk ut Flamengo Fan Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Flamengo Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MENGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Flamengo Fan Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Flamengo Fan Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Flamengo Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Flamengo Fan Token (MENGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Flamengo Fan Token (MENGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Flamengo Fan Token.

Sjekk Flamengo Fan Tokenprisprognosen nå!

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Flamengo Fan Token (MENGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MENGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Flamengo Fan Token (MENGO)

Leter du etter hvordan du kjøperFlamengo Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Flamengo Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MENGO til lokale valutaer

1 Flamengo Fan Token(MENGO) til USD
Flamengo Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Flamengo Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Flamengo Fan Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Flamengo Fan Token

Hvor mye er Flamengo Fan Token (MENGO) verdt i dag?
Live MENGO prisen i USD er 0.1259 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MENGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MENGO til USD er $ 0.1259. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Flamengo Fan Token?
Markedsverdien for MENGO er $ 1.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MENGO?
Den sirkulerende forsyningen av MENGO er 13.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMENGO ?
MENGO oppnådde en ATH-pris på 4.032450914997048 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MENGO?
MENGO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MENGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MENGO er $ 20.82K USD.
Vil MENGO gå høyere i år?
MENGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MENGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Flamengo Fan Token (MENGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

