Hva er Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Flamengo Fan Token (MENGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MENGO tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Flamengo Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Flamengo Fan Token Hvor mye er Flamengo Fan Token (MENGO) verdt i dag? Live MENGO prisen i USD er 0.1259 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MENGO-til-USD-pris? $ 0.1259 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MENGO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Flamengo Fan Token? Markedsverdien for MENGO er $ 1.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MENGO? Den sirkulerende forsyningen av MENGO er 13.16M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMENGO ? MENGO oppnådde en ATH-pris på 4.032450914997048 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MENGO? MENGO så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til MENGO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MENGO er $ 20.82K USD . Vil MENGO gå høyere i år? MENGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MENGO prisprognosen for en mer grundig analyse.

