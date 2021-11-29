MENGO

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

NavnMENGO

RangeringNo.1966

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.52%

Opplagsforsyning13,157,048

Maksimal forsyning30,000,000

Total forsyning30,000,000

Opplagsforsyning0.4385%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high4.032450914997048,2021-11-10

Laveste pris0,2021-11-29

Offentlig blokkjedeCHZ

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...