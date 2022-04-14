Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Flamengo Fan Token (MENGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Flamengo Fan Token (MENGO) Informasjon Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Offisiell nettside: https://socios.com Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Kjøp MENGO nå!

Flamengo Fan Token (MENGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Flamengo Fan Token (MENGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Total forsyning: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Sirkulerende forsyning: $ 13.16M $ 13.16M $ 13.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M All-time high: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.12758 $ 0.12758 $ 0.12758 Lær mer om Flamengo Fan Token (MENGO) pris

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Flamengo Fan Token (MENGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MENGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MENGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MENGOs tokenomics, kan du utforske MENGO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MENGO Interessert i å legge til Flamengo Fan Token (MENGO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe MENGO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper MENGO på MEXC nå!

Flamengo Fan Token (MENGO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til MENGO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for MENGO nå!

MENGO prisforutsigelse Vil du vite hvor MENGO kan være på vei? Vår MENGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MENGO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!