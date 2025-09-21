Flamengo Fan Token (MENGO)-prisforutsigelse (USD)

Få Flamengo Fan Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MENGO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Flamengo Fan Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.12697 $0.12697 $0.12697 -1.46% USD Faktisk Prediksjon Flamengo Fan Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Flamengo Fan Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.12697 i 2025. Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Flamengo Fan Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.133318 i 2026. Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MENGO for 2027 $ 0.139984 med en 10.25% vekstrate. Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MENGO for 2028 $ 0.146983 med en 15.76% vekstrate. Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MENGO for 2029 $ 0.154332 med en 21.55% vekstrate. Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MENGO for 2030 $ 0.162049 med en 27.63% vekstrate. Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Flamengo Fan Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.263961. Flamengo Fan Token (MENGO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Flamengo Fan Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.429965. År Pris Vekst 2025 $ 0.12697 0.00%

2026 $ 0.133318 5.00%

2027 $ 0.139984 10.25%

2028 $ 0.146983 15.76%

2029 $ 0.154332 21.55%

2030 $ 0.162049 27.63%

2031 $ 0.170151 34.01%

2032 $ 0.178659 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.187592 47.75%

2034 $ 0.196972 55.13%

2035 $ 0.206820 62.89%

2036 $ 0.217161 71.03%

2037 $ 0.228019 79.59%

2038 $ 0.239420 88.56%

2039 $ 0.251391 97.99%

2040 $ 0.263961 107.89% Vis mer Kortsiktig Flamengo Fan Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.12697 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.126987 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.127091 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.127491 0.41% Flamengo Fan Token (MENGO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MENGO September 21, 2025(I dag) er $0.12697 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Flamengo Fan Token (MENGO) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MENGO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.126987 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Flamengo Fan Token (MENGO) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MENGO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.127091 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Flamengo Fan Token (MENGO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MENGO $0.127491 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Flamengo Fan Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.12697$ 0.12697 $ 0.12697 Prisendring (24 t) -1.46% Markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Opplagsforsyning 13.16M 13.16M 13.16M Volum (24 timer) $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K Volum (24 timer) -- Den siste MENGO-prisen er $ 0.12697. Den har en 24-timers endring på -1.46%, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.03K. Videre har MENGO en sirkulerende forsyning på 13.16M og total markedsverdi på $ 1.67M. Se MENGO livepris

Hvordan kjøpe Flamengo Fan Token (MENGO) Prøver du å kjøpe MENGO? Du kan nå kjøpe MENGO via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Flamengo Fan Token og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper MENGO nå

Flamengo Fan Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Flamengo Fan Token direktepris, er gjeldende pris for Flamengo Fan Token 0.12697USD. Den sirkulerende forsyningen av Flamengo Fan Token(MENGO) er 0.00 MENGO , som gir den en markedsverdi på $1.67M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.001310 $ 0.12903 $ 0.12388

7 dager -0.02% $ -0.003030 $ 0.13295 $ 0.12379

30 dager -0.00% $ -0.000689 $ 0.15044 $ 0.12379 24-timers ytelse De siste 24 timene har Flamengo Fan Token vist en prisbevegelse på $0.001310 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Flamengo Fan Token handlet på en topp på $0.13295 og en bunn på $0.12379 . Det så en prisendring på -0.02% . Denne nylige trenden viser potensialet til MENGO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Flamengo Fan Token opplevd en -0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000689 av dens verdi. Dette indikerer at MENGO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Flamengo Fan Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MENGO prishistorikk

Hvordan fungerer Flamengo Fan Token (MENGO) prisforutsigelsesmodul? Flamengo Fan Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MENGO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Flamengo Fan Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MENGO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Flamengo Fan Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MENGO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MENGO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Flamengo Fan Token.

Hvorfor er MENGO-prisforutsigelse viktig?

MENGO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MENGO nå? I følge dine forutsigelser vil MENGO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MENGO neste måned? I følge Flamengo Fan Token (MENGO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MENGO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MENGO koste i 2026? Prisen på 1 Flamengo Fan Token (MENGO) i dag er $0.12697 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MENGO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MENGO i 2027? Flamengo Fan Token (MENGO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MENGO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MENGO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Flamengo Fan Token (MENGO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MENGO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Flamengo Fan Token (MENGO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MENGO koste i 2030? Prisen på 1 Flamengo Fan Token (MENGO) i dag er $0.12697 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MENGO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MENGO i 2040? Flamengo Fan Token (MENGO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MENGO innen 2040. Registrer deg nå