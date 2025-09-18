Dagens Masa livepris er 0.01486 USD. Spor prisoppdateringer for MASA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MASA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Masa livepris er 0.01486 USD. Spor prisoppdateringer for MASA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MASA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MASA

MASA Prisinformasjon

MASA teknisk dokument

MASA Offisiell nettside

MASA tokenomics

MASA Prisprognose

MASA-historikk

MASA Kjøpeguide

MASA-til-fiat-valutakonverter

MASA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Masa Logo

Masa Pris(MASA)

1 MASA til USD livepris:

$0.01486
$0.01486$0.01486
0.00%1D
USD
Masa (MASA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:20:26 (UTC+8)

Masa (MASA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01471
$ 0.01471$ 0.01471
24 timer lav
$ 0.01651
$ 0.01651$ 0.01651
24 timer høy

$ 0.01471
$ 0.01471$ 0.01471

$ 0.01651
$ 0.01651$ 0.01651

$ 0.6069605621889724
$ 0.6069605621889724$ 0.6069605621889724

$ 0.011691017692875269
$ 0.011691017692875269$ 0.011691017692875269

-0.21%

0.00%

-25.41%

-25.41%

Masa (MASA) sanntidsprisen er $ 0.01486. I løpet av de siste 24 timene har MASA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01471 og et toppnivå på $ 0.01651, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MASA er $ 0.6069605621889724, mens den rekordlave prisen er $ 0.011691017692875269.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MASA endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -25.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Masa (MASA) Markedsinformasjon

No.949

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

$ 18.80K
$ 18.80K$ 18.80K

$ 23.27M
$ 23.27M$ 23.27M

1.17B
1.17B 1.17B

1,566,277,085.705024
1,566,277,085.705024 1,566,277,085.705024

ETH

Nåværende markedsverdi på Masa er $ 17.42M, med et 24-timers handelsvolum på $ 18.80K. Den sirkulerende forsyningen på MASA er 1.17B, med en total tilgang på 1566277085.705024. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.27M.

Masa (MASA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Masa for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00036-2.37%
60 dager$ -0.00937-38.68%
90 dager$ -0.00164-9.94%
Masa Prisendring i dag

I dag registrerte MASA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Masa 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00036 (-2.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Masa 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MASA en endring på $ -0.00937 (-38.68%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Masa 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00164-9.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Masa (MASA)?

Sjekk ut Masa Prishistorikk-siden nå.

Hva er Masa (MASA)

Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

Masa er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Masa investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MASA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Masa på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Masa kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Masa Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Masa (MASA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Masa (MASA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Masa.

Sjekk Masaprisprognosen nå!

Masa (MASA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Masa (MASA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MASA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Masa (MASA)

Leter du etter hvordan du kjøperMasa? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Masa på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MASA til lokale valutaer

1 Masa(MASA) til VND
391.0409
1 Masa(MASA) til AUD
A$0.0224386
1 Masa(MASA) til GBP
0.0109964
1 Masa(MASA) til EUR
0.012631
1 Masa(MASA) til USD
$0.01486
1 Masa(MASA) til MYR
RM0.062412
1 Masa(MASA) til TRY
0.6149068
1 Masa(MASA) til JPY
¥2.18442
1 Masa(MASA) til ARS
ARS$21.9173112
1 Masa(MASA) til RUB
1.24081
1 Masa(MASA) til INR
1.3090174
1 Masa(MASA) til IDR
Rp247.6665676
1 Masa(MASA) til KRW
20.7540704
1 Masa(MASA) til PHP
0.8471686
1 Masa(MASA) til EGP
￡E.0.7156576
1 Masa(MASA) til BRL
R$0.0789066
1 Masa(MASA) til CAD
C$0.0203582
1 Masa(MASA) til BDT
1.8090564
1 Masa(MASA) til NGN
22.2121336
1 Masa(MASA) til COP
$58.046875
1 Masa(MASA) til ZAR
R.0.2575238
1 Masa(MASA) til UAH
0.6140152
1 Masa(MASA) til TZS
T.Sh.36.7820664
1 Masa(MASA) til VES
Bs2.42218
1 Masa(MASA) til CLP
$14.1913
1 Masa(MASA) til PKR
Rs4.2178624
1 Masa(MASA) til KZT
8.0453526
1 Masa(MASA) til THB
฿0.472548
1 Masa(MASA) til TWD
NT$0.4490692
1 Masa(MASA) til AED
د.إ0.0545362
1 Masa(MASA) til CHF
Fr0.0117394
1 Masa(MASA) til HKD
HK$0.1154622
1 Masa(MASA) til AMD
֏5.686922
1 Masa(MASA) til MAD
.د.م0.1340372
1 Masa(MASA) til MXN
$0.2732754
1 Masa(MASA) til SAR
ريال0.055725
1 Masa(MASA) til ETB
Br2.1334502
1 Masa(MASA) til KES
KSh1.9196148
1 Masa(MASA) til JOD
د.أ0.01053574
1 Masa(MASA) til PLN
0.0537932
1 Masa(MASA) til RON
лв0.0641952
1 Masa(MASA) til SEK
kr0.1398326
1 Masa(MASA) til BGN
лв0.0246676
1 Masa(MASA) til HUF
Ft4.9367892
1 Masa(MASA) til CZK
0.3073048
1 Masa(MASA) til KWD
د.ك0.0045323
1 Masa(MASA) til ILS
0.0494838
1 Masa(MASA) til BOB
Bs0.1026826
1 Masa(MASA) til AZN
0.025262
1 Masa(MASA) til TJS
SM0.1390896
1 Masa(MASA) til GEL
0.040122
1 Masa(MASA) til AOA
Kz13.5459302
1 Masa(MASA) til BHD
.د.ب0.00560222
1 Masa(MASA) til BMD
$0.01486
1 Masa(MASA) til DKK
kr0.094361
1 Masa(MASA) til HNL
L0.3894806
1 Masa(MASA) til MUR
0.6737524
1 Masa(MASA) til NAD
$0.257821
1 Masa(MASA) til NOK
kr0.1477084
1 Masa(MASA) til NZD
$0.025262
1 Masa(MASA) til PAB
B/.0.01486
1 Masa(MASA) til PGK
K0.0621148
1 Masa(MASA) til QAR
ر.ق0.0539418
1 Masa(MASA) til RSD
дин.1.4819878
1 Masa(MASA) til UZS
soʻm183.4566562
1 Masa(MASA) til ALL
L1.2253556
1 Masa(MASA) til ANG
ƒ0.0265994
1 Masa(MASA) til AWG
ƒ0.026748
1 Masa(MASA) til BBD
$0.02972
1 Masa(MASA) til BAM
KM0.0246676
1 Masa(MASA) til BIF
Fr44.3571
1 Masa(MASA) til BND
$0.0190208
1 Masa(MASA) til BSD
$0.01486
1 Masa(MASA) til JMD
$2.3836926
1 Masa(MASA) til KHR
59.6786516
1 Masa(MASA) til KMF
Fr6.21148
1 Masa(MASA) til LAK
323.0434718
1 Masa(MASA) til LKR
Rs4.4948528
1 Masa(MASA) til MDL
L0.24519
1 Masa(MASA) til MGA
Ar65.7520822
1 Masa(MASA) til MOP
P0.1190286
1 Masa(MASA) til MVR
0.227358
1 Masa(MASA) til MWK
MK25.7985946
1 Masa(MASA) til MZN
MT0.949554
1 Masa(MASA) til NPR
Rs2.0940712
1 Masa(MASA) til PYG
106.13012
1 Masa(MASA) til RWF
Fr21.53214
1 Masa(MASA) til SBD
$0.121852
1 Masa(MASA) til SCR
0.2129438
1 Masa(MASA) til SRD
$0.5660174
1 Masa(MASA) til SVC
$0.130025
1 Masa(MASA) til SZL
L0.257821
1 Masa(MASA) til TMT
m0.05201
1 Masa(MASA) til TND
د.ت0.0432426
1 Masa(MASA) til TTD
$0.1006022
1 Masa(MASA) til UGX
Sh52.12888
1 Masa(MASA) til XAF
Fr8.29188
1 Masa(MASA) til XCD
$0.040122
1 Masa(MASA) til XOF
Fr8.29188
1 Masa(MASA) til XPF
Fr1.50086
1 Masa(MASA) til BWP
P0.1979352
1 Masa(MASA) til BZD
$0.0298686
1 Masa(MASA) til CVE
$1.3935708
1 Masa(MASA) til DJF
Fr2.63022
1 Masa(MASA) til DOP
$0.9216172
1 Masa(MASA) til DZD
د.ج1.9252616
1 Masa(MASA) til FJD
$0.033435
1 Masa(MASA) til GNF
Fr129.2077
1 Masa(MASA) til GTQ
Q0.1138276
1 Masa(MASA) til GYD
$3.1100494
1 Masa(MASA) til ISK
kr1.79806

Masa Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Masa, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Masa nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Masa

Hvor mye er Masa (MASA) verdt i dag?
Live MASA prisen i USD er 0.01486 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MASA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MASA til USD er $ 0.01486. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Masa?
Markedsverdien for MASA er $ 17.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MASA?
Den sirkulerende forsyningen av MASA er 1.17B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMASA ?
MASA oppnådde en ATH-pris på 0.6069605621889724 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MASA?
MASA så en ATL-pris på 0.011691017692875269 USD.
Hva er handelsvolumet til MASA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MASA er $ 18.80K USD.
Vil MASA gå høyere i år?
MASA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MASA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:20:26 (UTC+8)

Masa (MASA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MASA-til-USD-kalkulator

Beløp

MASA
MASA
USD
USD

1 MASA = 0.01486 USD

Handle MASA

MASAUSDT
$0.01486
$0.01486$0.01486
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker