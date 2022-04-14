Masa (MASA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Masa (MASA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Masa (MASA) Informasjon Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications. Offisiell nettside: https://www.masa.ai Teknisk dokument: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092 Kjøp MASA nå!

Masa (MASA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Masa (MASA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.92M $ 16.92M $ 16.92M Total forsyning: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Sirkulerende forsyning: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.60M $ 22.60M $ 22.60M All-time high: $ 2 $ 2 $ 2 All-Time Low: $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 Nåværende pris: $ 0.01443 $ 0.01443 $ 0.01443 Lær mer om Masa (MASA) pris

Masa (MASA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Masa (MASA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MASA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MASA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MASAs tokenomics, kan du utforske MASA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe MASA Interessert i å legge til Masa (MASA) i porteføljen din?

