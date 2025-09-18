Dagens Laika AI livepris er 0.002454 USD. Spor prisoppdateringer for LKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Laika AI livepris er 0.002454 USD. Spor prisoppdateringer for LKI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LKI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Laika AI Logo

Laika AI Pris(LKI)

1 LKI til USD livepris:

$0.002454
$0.002454$0.002454
+0.82%1D
USD
Laika AI (LKI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:19:24 (UTC+8)

Laika AI (LKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002424
$ 0.002424$ 0.002424
24 timer lav
$ 0.002675
$ 0.002675$ 0.002675
24 timer høy

$ 0.002424
$ 0.002424$ 0.002424

$ 0.002675
$ 0.002675$ 0.002675

$ 0.036466368338449004
$ 0.036466368338449004$ 0.036466368338449004

$ 0.001454726676923725
$ 0.001454726676923725$ 0.001454726676923725

+0.12%

+0.82%

-11.19%

-11.19%

Laika AI (LKI) sanntidsprisen er $ 0.002454. I løpet av de siste 24 timene har LKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002424 og et toppnivå på $ 0.002675, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LKI er $ 0.036466368338449004, mens den rekordlave prisen er $ 0.001454726676923725.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LKI endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og -11.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Laika AI (LKI) Markedsinformasjon

No.2183

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 199.64K
$ 199.64K$ 199.64K

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

428.23M
428.23M 428.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.82%

BSC

Nåværende markedsverdi på Laika AI er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på $ 199.64K. Den sirkulerende forsyningen på LKI er 428.23M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.45M.

Laika AI (LKI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Laika AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00001996+0.82%
30 dager$ +0.000364+17.41%
60 dager$ -0.000606-19.81%
90 dager$ -0.000113-4.41%
Laika AI Prisendring i dag

I dag registrerte LKI en endring på $ +0.00001996 (+0.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Laika AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000364 (+17.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Laika AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LKI en endring på $ -0.000606 (-19.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Laika AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000113-4.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Laika AI (LKI)?

Sjekk ut Laika AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Laika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Laika AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LKI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Laika AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Laika AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Laika AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Laika AI (LKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Laika AI (LKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Laika AI.

Sjekk Laika AIprisprognosen nå!

Laika AI (LKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Laika AI (LKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Laika AI (LKI)

Leter du etter hvordan du kjøperLaika AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Laika AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LKI til lokale valutaer

Laika AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Laika AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Laika AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Laika AI

Hvor mye er Laika AI (LKI) verdt i dag?
Live LKI prisen i USD er 0.002454 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LKI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LKI til USD er $ 0.002454. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Laika AI?
Markedsverdien for LKI er $ 1.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LKI?
Den sirkulerende forsyningen av LKI er 428.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLKI ?
LKI oppnådde en ATH-pris på 0.036466368338449004 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LKI?
LKI så en ATL-pris på 0.001454726676923725 USD.
Hva er handelsvolumet til LKI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LKI er $ 199.64K USD.
Vil LKI gå høyere i år?
LKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LKI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Laika AI (LKI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

