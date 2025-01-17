LKI

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

NavnLKI

RangeringNo.2273

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.08%

Opplagsforsyning428,234,948.5

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.4282%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.036466368338449004,2025-01-17

Laveste pris0.001454726676923725,2025-09-06

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonLaika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

