Laika AI (LKI)-prisforutsigelse (USD)

Få Laika AI prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LKI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp LKI

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Laika AI % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.002413 $0.002413 $0.002413 +1.42% USD Faktisk Prediksjon Laika AI-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Laika AI (LKI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Laika AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002413 i 2025. Laika AI (LKI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Laika AI potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002533 i 2026. Laika AI (LKI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LKI for 2027 $ 0.002660 med en 10.25% vekstrate. Laika AI (LKI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LKI for 2028 $ 0.002793 med en 15.76% vekstrate. Laika AI (LKI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LKI for 2029 $ 0.002933 med en 21.55% vekstrate. Laika AI (LKI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LKI for 2030 $ 0.003079 med en 27.63% vekstrate. Laika AI (LKI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Laika AI potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005016. Laika AI (LKI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Laika AI potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008171. År Pris Vekst 2025 $ 0.002413 0.00%

2026 $ 0.002533 5.00%

2027 $ 0.002660 10.25%

2028 $ 0.002793 15.76%

2029 $ 0.002933 21.55%

2030 $ 0.003079 27.63%

2031 $ 0.003233 34.01%

2032 $ 0.003395 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003565 47.75%

2034 $ 0.003743 55.13%

2035 $ 0.003930 62.89%

2036 $ 0.004127 71.03%

2037 $ 0.004333 79.59%

2038 $ 0.004550 88.56%

2039 $ 0.004777 97.99%

2040 $ 0.005016 107.89% Vis mer Kortsiktig Laika AI-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002413 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002413 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002415 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002422 0.41% Laika AI (LKI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LKI September 21, 2025(I dag) er $0.002413 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Laika AI (LKI) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LKI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002413 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Laika AI (LKI) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LKI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002415 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Laika AI (LKI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LKI $0.002422 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Laika AI prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.002413$ 0.002413 $ 0.002413 Prisendring (24 t) +1.42% Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 428.23M 428.23M 428.23M Volum (24 timer) $ 198.83K$ 198.83K $ 198.83K Volum (24 timer) -- Den siste LKI-prisen er $ 0.002413. Den har en 24-timers endring på +1.42%, med et 24-timers handelsvolum på $ 198.83K. Videre har LKI en sirkulerende forsyning på 428.23M og total markedsverdi på $ 1.03M. Se LKI livepris

Hvordan kjøpe Laika AI (LKI) Prøver du å kjøpe LKI? Du kan nå kjøpe LKI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Laika AI og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper LKI nå

Laika AI Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Laika AI direktepris, er gjeldende pris for Laika AI 0.002416USD. Den sirkulerende forsyningen av Laika AI(LKI) er 0.00 LKI , som gir den en markedsverdi på $1.03M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000003 $ 0.002625 $ 0.002302

7 dager 0.17% $ 0.000351 $ 0.002675 $ 0.001865

30 dager 0.15% $ 0.000311 $ 0.002809 $ 0.00145 24-timers ytelse De siste 24 timene har Laika AI vist en prisbevegelse på $0.000003 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Laika AI handlet på en topp på $0.002675 og en bunn på $0.001865 . Det så en prisendring på 0.17% . Denne nylige trenden viser potensialet til LKI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Laika AI opplevd en 0.15% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000311 av dens verdi. Dette indikerer at LKI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Laika AI prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full LKI prishistorikk

Hvordan fungerer Laika AI (LKI) prisforutsigelsesmodul? Laika AI-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LKI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Laika AI det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LKI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Laika AI. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LKI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LKI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Laika AI.

Hvorfor er LKI-prisforutsigelse viktig?

LKI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LKI nå? I følge dine forutsigelser vil LKI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LKI neste måned? I følge Laika AI (LKI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LKI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LKI koste i 2026? Prisen på 1 Laika AI (LKI) i dag er $0.002413 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LKI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LKI i 2027? Laika AI (LKI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LKI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LKI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Laika AI (LKI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LKI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Laika AI (LKI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LKI koste i 2030? Prisen på 1 Laika AI (LKI) i dag er $0.002413 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LKI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LKI i 2040? Laika AI (LKI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LKI innen 2040. Registrer deg nå