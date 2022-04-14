Laika AI (LKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Laika AI (LKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Laika AI (LKI) Informasjon Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. Offisiell nettside: https://app.laikalabs.ai/ Teknisk dokument: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 Kjøp LKI nå!

Laika AI (LKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Laika AI (LKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M All-time high: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 All-Time Low: $ 0.001454726676923725 $ 0.001454726676923725 $ 0.001454726676923725 Nåværende pris: $ 0.002349 $ 0.002349 $ 0.002349 Lær mer om Laika AI (LKI) pris

Laika AI (LKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Laika AI (LKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LKIs tokenomics, kan du utforske LKI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LKI Interessert i å legge til Laika AI (LKI) i porteføljen din?

Laika AI (LKI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LKI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LKI nå!

LKI prisforutsigelse Vil du vite hvor LKI kan være på vei? Vår LKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LKI tokenets prisforutsigelse nå!

