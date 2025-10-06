Anoma pris i dag

Sanntids Anoma (XAN) pris i dag er $ 0.02933, med en 2.36% endring de siste 24 timene. Nåværende XAN til USD konverteringssats er $ 0.02933 per XAN.

Anoma rangerer for tiden som #332 etter markedsverdi på $ 73.33M, med en sirkulerende forsyning på 2.50B XAN. I løpet av de siste 24 timene XAN har den blitt handlet mellom $ 0.02858(laveste) og $ 0.03076 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.2551582195617884, mens tidenes laveste notering var $ 0.024812803800432607.

Kortsiktig har XAN beveget seg -0.98% i løpet av den siste timen og +9.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 381.84K.

Anoma (XAN) Markedsinformasjon

Rangering No.332 Markedsverdi $ 73.33M$ 73.33M $ 73.33M Volum (24 timer) $ 381.84K$ 381.84K $ 381.84K Fullt utvannet markedsverdi $ 293.30M$ 293.30M $ 293.30M Opplagsforsyning 2.50B 2.50B 2.50B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 25.00% Markedsandel 0.01% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Anoma er $ 73.33M, med et 24-timers handelsvolum på $ 381.84K. Den sirkulerende forsyningen på XAN er 2.50B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 293.30M.