Dagens DeAgentAI livepris er 0.3917 USD. Spor prisoppdateringer for AIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DeAgentAI Logo

DeAgentAI Pris(AIA)

1 AIA til USD livepris:

-2.37%1D
DeAgentAI (AIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:47:27 (UTC+8)

DeAgentAI (AIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-6.50%

-2.37%

+291.70%

+291.70%

DeAgentAI (AIA) sanntidsprisen er $ 0.3917. I løpet av de siste 24 timene har AIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3579 og et toppnivå på $ 0.5509, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIA er $ 0.5934098600951367, mens den rekordlave prisen er $ 0.35562849566671906.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIA endret seg med -6.50% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og +291.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeAgentAI (AIA) Markedsinformasjon

No.675

9.95%

SUI

Nåværende markedsverdi på DeAgentAI er $ 38.97M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.57M. Den sirkulerende forsyningen på AIA er 99.50M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 391.70M.

DeAgentAI (AIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DeAgentAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.009489-2.37%
30 dager$ +0.2917+291.70%
60 dager$ +0.2917+291.70%
90 dager$ +0.2917+291.70%
DeAgentAI Prisendring i dag

I dag registrerte AIA en endring på $ -0.009489 (-2.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DeAgentAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.2917 (+291.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DeAgentAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIA en endring på $ +0.2917 (+291.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DeAgentAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2917+291.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DeAgentAI (AIA)?

Sjekk ut DeAgentAI Prishistorikk-siden nå.

Hva er DeAgentAI (AIA)

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

DeAgentAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeAgentAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DeAgentAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeAgentAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeAgentAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeAgentAI (AIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeAgentAI (AIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeAgentAI.

Sjekk DeAgentAIprisprognosen nå!

DeAgentAI (AIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeAgentAI (AIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeAgentAI (AIA)

Leter du etter hvordan du kjøperDeAgentAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeAgentAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIA til lokale valutaer

DeAgentAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeAgentAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DeAgentAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DeAgentAI

Hvor mye er DeAgentAI (AIA) verdt i dag?
Live AIA prisen i USD er 0.3917 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIA til USD er $ 0.3917. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeAgentAI?
Markedsverdien for AIA er $ 38.97M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIA?
Den sirkulerende forsyningen av AIA er 99.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIA ?
AIA oppnådde en ATH-pris på 0.5934098600951367 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIA?
AIA så en ATL-pris på 0.35562849566671906 USD.
Hva er handelsvolumet til AIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIA er $ 2.57M USD.
Vil AIA gå høyere i år?
AIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:47:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

