Hva er DeAgentAI (AIA)

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

DeAgentAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk AIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om DeAgentAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeAgentAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeAgentAI (AIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeAgentAI (AIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeAgentAI (AIA)

Leter du etter hvordan du kjøperDeAgentAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeAgentAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DeAgentAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeAgentAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er DeAgentAI (AIA) verdt i dag? Live AIA prisen i USD er 0.3917 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AIA-til-USD-pris? $ 0.3917 . Hva er markedsverdien for DeAgentAI? Markedsverdien for AIA er $ 38.97M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AIA? Den sirkulerende forsyningen av AIA er 99.50M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIA ? AIA oppnådde en ATH-pris på 0.5934098600951367 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AIA? AIA så en ATL-pris på 0.35562849566671906 USD . Hva er handelsvolumet til AIA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIA er $ 2.57M USD .

