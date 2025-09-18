Dagens LBRY Credits livepris er 0.001301 USD. Spor prisoppdateringer for LBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LBRY Credits livepris er 0.001301 USD. Spor prisoppdateringer for LBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

LBRY Credits Logo

LBRY Credits Pris(LBC)

LBRY Credits (LBC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:47 (UTC+8)

LBRY Credits (LBC) Prisinformasjon (USD)

LBRY Credits (LBC) sanntidsprisen er $ 0.001301. I løpet av de siste 24 timene har LBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001301 og et toppnivå på $ 0.001449, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBC er $ 2.503999948501587, mens den rekordlave prisen er $ 0.000661263114846245.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBC endret seg med -1.82% i løpet av den siste timen, -10.02% over 24 timer og -14.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LBRY Credits (LBC) Markedsinformasjon

LBC

Nåværende markedsverdi på LBRY Credits er $ 851.16K, med et 24-timers handelsvolum på $ 567.56. Den sirkulerende forsyningen på LBC er 654.24M, med en total tilgang på 767800721. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.41M.

LBRY Credits (LBC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene LBRY Credits for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00014488-10.02%
30 dager$ -0.00109-45.59%
60 dager$ +0.000127+10.81%
90 dager$ +0.000297+29.58%
LBRY Credits Prisendring i dag

I dag registrerte LBC en endring på $ -0.00014488 (-10.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

LBRY Credits 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00109 (-45.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

LBRY Credits 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LBC en endring på $ +0.000127 (+10.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

LBRY Credits 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000297+29.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for LBRY Credits (LBC)?

Sjekk ut LBRY Credits Prishistorikk-siden nå.

Hva er LBRY Credits (LBC)

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

LBRY Credits er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere LBRY Credits investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LBC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om LBRY Credits på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din LBRY Credits kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

LBRY Credits Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LBRY Credits (LBC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LBRY Credits (LBC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LBRY Credits.

Sjekk LBRY Creditsprisprognosen nå!

LBRY Credits (LBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LBRY Credits (LBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe LBRY Credits (LBC)

Leter du etter hvordan du kjøperLBRY Credits? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe LBRY Credits på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LBC til lokale valutaer

LBRY Credits Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av LBRY Credits, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell LBRY Credits nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om LBRY Credits

Hvor mye er LBRY Credits (LBC) verdt i dag?
Live LBC prisen i USD er 0.001301 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LBC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LBC til USD er $ 0.001301. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LBRY Credits?
Markedsverdien for LBC er $ 851.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LBC?
Den sirkulerende forsyningen av LBC er 654.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLBC ?
LBC oppnådde en ATH-pris på 2.503999948501587 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LBC?
LBC så en ATL-pris på 0.000661263114846245 USD.
Hva er handelsvolumet til LBC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LBC er $ 567.56 USD.
Vil LBC gå høyere i år?
LBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LBC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:02:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

