LBRY Credits (LBC) Informasjon LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Offisiell nettside: https://lbry.com/ Teknisk dokument: https://lbry.tech Blokkutforsker: https://explorer.lbry.com Kjøp LBC nå!

LBRY Credits (LBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LBRY Credits (LBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 911.35K $ 911.35K $ 911.35K Total forsyning: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M Sirkulerende forsyning: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M All-time high: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 All-Time Low: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Nåværende pris: $ 0.001393 $ 0.001393 $ 0.001393 Lær mer om LBRY Credits (LBC) pris

LBRY Credits (LBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LBRY Credits (LBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LBCs tokenomics, kan du utforske LBC tokenets livepris!

LBRY Credits (LBC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LBC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LBC nå!

LBC prisforutsigelse Vil du vite hvor LBC kan være på vei? Vår LBC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LBC tokenets prisforutsigelse nå!

