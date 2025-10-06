Lemmy The Bat pris i dag

Sanntids Lemmy The Bat (LBAI) pris i dag er $ 0.000004944, med en 17.10% endring de siste 24 timene. Nåværende LBAI til USD konverteringssats er $ 0.000004944 per LBAI.

Lemmy The Bat rangerer for tiden som #2619 etter markedsverdi på $ 341.14K, med en sirkulerende forsyning på 69.00B LBAI. I løpet av de siste 24 timene LBAI har den blitt handlet mellom $ 0.000004222(laveste) og $ 0.0000056 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.000142961223304784, mens tidenes laveste notering var $ 0.000000069696303443.

Kortsiktig har LBAI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -9.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 8.07K.

Lemmy The Bat (LBAI) Markedsinformasjon

Rangering No.2619 Markedsverdi $ 341.14K Volum (24 timer) $ 8.07K Fullt utvannet markedsverdi $ 341.14K Opplagsforsyning 69.00B Maksimal forsyning 69,000,000,000 Total forsyning 69,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede ETH

