Lemmy The Bat (LBAI) tokenomics

Lemmy The Bat (LBAI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Lemmy The Bat (LBAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:04:19 (UTC+8)
USD

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lemmy The Bat (LBAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 321.47K
$ 321.47K$ 321.47K
Total forsyning:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 321.47K
$ 321.47K$ 321.47K
All-time high:
$ 0.00012
$ 0.00012$ 0.00012
All-Time Low:
$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443
Nåværende pris:
$ 0.000004659
$ 0.000004659$ 0.000004659

Lemmy The Bat (LBAI) Informasjon

The first bat meme token that will fly with AI.

Offisiell nettside:
https://lemmy-lbai.com
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Lemmy The Bat (LBAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Lemmy The Bat (LBAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet LBAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange LBAI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår LBAIs tokenomics, kan du utforske LBAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LBAI

Interessert i å legge til Lemmy The Bat (LBAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LBAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Lemmy The Bat (LBAI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til LBAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

LBAI prisforutsigelse

Vil du vite hvor LBAI kan være på vei? Vår LBAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen