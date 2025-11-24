Lemmy The Bat (LBAI)-prisforutsigelse (USD)

Få Lemmy The Bat prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LBAI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Lemmy The Bat-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Lemmy The Bat potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000004 i 2025. Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Lemmy The Bat potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000005 i 2026. Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LBAI for 2027 $ 0.000005 med en 10.25% vekstrate. Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LBAI for 2028 $ 0.000005 med en 15.76% vekstrate. Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LBAI for 2029 $ 0.000005 med en 21.55% vekstrate. Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LBAI for 2030 $ 0.000006 med en 27.63% vekstrate. Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Lemmy The Bat potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000010. Lemmy The Bat (LBAI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Lemmy The Bat potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000016. År Pris Vekst 2025 $ 0.000004 0.00%

2026 $ 0.000005 5.00%

2027 $ 0.000005 10.25%

2028 $ 0.000005 15.76%

2029 $ 0.000005 21.55%

2030 $ 0.000006 27.63%

2031 $ 0.000006 34.01%

2032 $ 0.000006 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000007 47.75%

2034 $ 0.000007 55.13%

2035 $ 0.000007 62.89%

2036 $ 0.000008 71.03%

2037 $ 0.000008 79.59%

2038 $ 0.000009 88.56%

2039 $ 0.000009 97.99%

2040 $ 0.000010 107.89% Vis mer Kortsiktig Lemmy The Bat-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000004 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000004 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000004 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000004 0.41% Lemmy The Bat (LBAI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LBAI November 24, 2025(I dag) er $0.000004 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Lemmy The Bat (LBAI) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LBAI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000004 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Lemmy The Bat (LBAI) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LBAI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000004 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Lemmy The Bat (LBAI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LBAI $0.000004 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Lemmy The Bat prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0000049$ 0.0000049 $ 0.0000049 Prisendring (24 t) -0.88% Markedsverdi $ 338.10K$ 338.10K $ 338.10K Opplagsforsyning 69.00B 69.00B 69.00B Volum (24 timer) $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Volum (24 timer) -- Den siste LBAI-prisen er $ 0.0000049. Den har en 24-timers endring på -0.88%, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.73K. Videre har LBAI en sirkulerende forsyning på 69.00B og total markedsverdi på $ 338.10K. Se LBAI livepris

Hvordan kjøpe Lemmy The Bat (LBAI) Prøver du å kjøpe LBAI? Du kan nå kjøpe LBAI via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Lemmy The Bat og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper LBAI nå

Lemmy The Bat Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Lemmy The Bat direktepris, er gjeldende pris for Lemmy The Bat 0.000004USD. Den sirkulerende forsyningen av Lemmy The Bat(LBAI) er 0.00 LBAI , som gir den en markedsverdi på $338.10K . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.09% $ 0.000000 $ 0.000005 $ 0.000004

7 dager -0.07% $ -0.000000 $ 0.000005 $ 0.000003

30 dager -0.46% $ -0.000004 $ 0.000011 $ 0.000003 24-timers ytelse De siste 24 timene har Lemmy The Bat vist en prisbevegelse på $0.000000 , noe som gjenspeiler en 0.09% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Lemmy The Bat handlet på en topp på $0.000005 og en bunn på $0.000003 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til LBAI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Lemmy The Bat opplevd en -0.46% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000004 av dens verdi. Dette indikerer at LBAI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Lemmy The Bat prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full LBAI prishistorikk

Hvordan fungerer Lemmy The Bat (LBAI) prisforutsigelsesmodul? Lemmy The Bat-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LBAI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Lemmy The Bat det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LBAI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Lemmy The Bat. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LBAI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LBAI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Lemmy The Bat.

Hvorfor er LBAI-prisforutsigelse viktig?

LBAI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

