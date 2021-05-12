Hva er PlatON (LAT)

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

PlatON (LAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PlatON (LAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PlatON (LAT)

PlatON Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PlatON, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PlatON Hvor mye er PlatON (LAT) verdt i dag? Live LAT prisen i USD er 0.003183 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LAT-til-USD-pris? $ 0.003183 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LAT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PlatON? Markedsverdien for LAT er $ 21.33M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LAT? Den sirkulerende forsyningen av LAT er 6.70B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLAT ? LAT oppnådde en ATH-pris på 0.89407158 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LAT? LAT så en ATL-pris på 0.000119769693151375 USD . Hva er handelsvolumet til LAT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LAT er $ 57.77K USD . Vil LAT gå høyere i år? LAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LAT prisprognosen for en mer grundig analyse.

PlatON (LAT) Viktige bransjeoppdateringer

