PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

RangeringNo.891

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.05%

Opplagsforsyning6,707,999,361.095323

Maksimal forsyning0

Total forsyning10,250,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2021-05-12 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.89407158,2021-05-12

Laveste pris0.000119769693151375,2024-09-29

Offentlig blokkjedeLAT

Sektor

Sosiale medier

