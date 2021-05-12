PlatON (LAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PlatON (LAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PlatON (LAT) Informasjon PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. Offisiell nettside: https://platon.network/ Teknisk dokument: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf Blokkutforsker: https://scan.platon.network/ Kjøp LAT nå!

PlatON (LAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PlatON (LAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.99M $ 20.99M $ 20.99M Total forsyning: $ 10.25B $ 10.25B $ 10.25B Sirkulerende forsyning: $ 6.75B $ 6.75B $ 6.75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.86M $ 31.86M $ 31.86M All-time high: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 All-Time Low: $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 Nåværende pris: $ 0.003108 $ 0.003108 $ 0.003108 Lær mer om PlatON (LAT) pris

PlatON (LAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PlatON (LAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LATs tokenomics, kan du utforske LAT tokenets livepris!

PlatON (LAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LAT nå!

LAT prisforutsigelse Vil du vite hvor LAT kan være på vei? Vår LAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LAT tokenets prisforutsigelse nå!

