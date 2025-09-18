Dagens Kaizen Finance livepris er 0.0004407 USD. Spor prisoppdateringer for KZEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KZEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kaizen Finance livepris er 0.0004407 USD. Spor prisoppdateringer for KZEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KZEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KZEN

KZEN Prisinformasjon

KZEN teknisk dokument

KZEN Offisiell nettside

KZEN tokenomics

KZEN Prisprognose

KZEN-historikk

KZEN Kjøpeguide

KZEN-til-fiat-valutakonverter

KZEN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kaizen Finance Logo

Kaizen Finance Pris(KZEN)

1 KZEN til USD livepris:

$0.0004407
$0.0004407$0.0004407
0.00%1D
USD
Kaizen Finance (KZEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:01:35 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004392
$ 0.0004392$ 0.0004392
24 timer lav
$ 0.0004415
$ 0.0004415$ 0.0004415
24 timer høy

$ 0.0004392
$ 0.0004392$ 0.0004392

$ 0.0004415
$ 0.0004415$ 0.0004415

$ 0.2235280266015622
$ 0.2235280266015622$ 0.2235280266015622

$ 0.000430533527020343
$ 0.000430533527020343$ 0.000430533527020343

0.00%

0.00%

+0.13%

+0.13%

Kaizen Finance (KZEN) sanntidsprisen er $ 0.0004407. I løpet av de siste 24 timene har KZEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004392 og et toppnivå på $ 0.0004415, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KZEN er $ 0.2235280266015622, mens den rekordlave prisen er $ 0.000430533527020343.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KZEN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kaizen Finance (KZEN) Markedsinformasjon

No.2886

$ 188.95K
$ 188.95K$ 188.95K

$ 23.44K
$ 23.44K$ 23.44K

$ 440.70K
$ 440.70K$ 440.70K

428.76M
428.76M 428.76M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Kaizen Finance er $ 188.95K, med et 24-timers handelsvolum på $ 23.44K. Den sirkulerende forsyningen på KZEN er 428.76M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 440.70K.

Kaizen Finance (KZEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kaizen Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0000663-13.08%
60 dager$ -0.0000853-16.22%
90 dager$ -0.0000923-17.32%
Kaizen Finance Prisendring i dag

I dag registrerte KZEN en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kaizen Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000663 (-13.08%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kaizen Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KZEN en endring på $ -0.0000853 (-16.22%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kaizen Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000923-17.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kaizen Finance (KZEN)?

Sjekk ut Kaizen Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Kaizen Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kaizen Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KZEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kaizen Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kaizen Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kaizen Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kaizen Finance (KZEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kaizen Finance (KZEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kaizen Finance.

Sjekk Kaizen Financeprisprognosen nå!

Kaizen Finance (KZEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kaizen Finance (KZEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KZEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kaizen Finance (KZEN)

Leter du etter hvordan du kjøperKaizen Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kaizen Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KZEN til lokale valutaer

1 Kaizen Finance(KZEN) til VND
11.5970205
1 Kaizen Finance(KZEN) til AUD
A$0.000665457
1 Kaizen Finance(KZEN) til GBP
0.000326118
1 Kaizen Finance(KZEN) til EUR
0.000374595
1 Kaizen Finance(KZEN) til USD
$0.0004407
1 Kaizen Finance(KZEN) til MYR
RM0.00185094
1 Kaizen Finance(KZEN) til TRY
0.018236166
1 Kaizen Finance(KZEN) til JPY
¥0.0647829
1 Kaizen Finance(KZEN) til ARS
ARS$0.649997244
1 Kaizen Finance(KZEN) til RUB
0.036794043
1 Kaizen Finance(KZEN) til INR
0.038821263
1 Kaizen Finance(KZEN) til IDR
Rp7.344997062
1 Kaizen Finance(KZEN) til KRW
0.615499248
1 Kaizen Finance(KZEN) til PHP
0.025146342
1 Kaizen Finance(KZEN) til EGP
￡E.0.021228519
1 Kaizen Finance(KZEN) til BRL
R$0.002344524
1 Kaizen Finance(KZEN) til CAD
C$0.000603759
1 Kaizen Finance(KZEN) til BDT
0.053650818
1 Kaizen Finance(KZEN) til NGN
0.658740732
1 Kaizen Finance(KZEN) til COP
$1.721484375
1 Kaizen Finance(KZEN) til ZAR
R.0.007637331
1 Kaizen Finance(KZEN) til UAH
0.018209724
1 Kaizen Finance(KZEN) til TZS
T.Sh.1.090838268
1 Kaizen Finance(KZEN) til VES
Bs0.0718341
1 Kaizen Finance(KZEN) til CLP
$0.4208685
1 Kaizen Finance(KZEN) til PKR
Rs0.125088288
1 Kaizen Finance(KZEN) til KZT
0.238599387
1 Kaizen Finance(KZEN) til THB
฿0.01401426
1 Kaizen Finance(KZEN) til TWD
NT$0.013322361
1 Kaizen Finance(KZEN) til AED
د.إ0.001617369
1 Kaizen Finance(KZEN) til CHF
Fr0.000348153
1 Kaizen Finance(KZEN) til HKD
HK$0.003424239
1 Kaizen Finance(KZEN) til AMD
֏0.16865589
1 Kaizen Finance(KZEN) til MAD
.د.م0.003975114
1 Kaizen Finance(KZEN) til MXN
$0.008104473
1 Kaizen Finance(KZEN) til SAR
ريال0.001652625
1 Kaizen Finance(KZEN) til ETB
Br0.063271299
1 Kaizen Finance(KZEN) til KES
KSh0.056929626
1 Kaizen Finance(KZEN) til JOD
د.أ0.0003124563
1 Kaizen Finance(KZEN) til PLN
0.001595334
1 Kaizen Finance(KZEN) til RON
лв0.001899417
1 Kaizen Finance(KZEN) til SEK
kr0.004146987
1 Kaizen Finance(KZEN) til BGN
лв0.000731562
1 Kaizen Finance(KZEN) til HUF
Ft0.146409354
1 Kaizen Finance(KZEN) til CZK
0.009109269
1 Kaizen Finance(KZEN) til KWD
د.ك0.0001344135
1 Kaizen Finance(KZEN) til ILS
0.001467531
1 Kaizen Finance(KZEN) til BOB
Bs0.003045237
1 Kaizen Finance(KZEN) til AZN
0.00074919
1 Kaizen Finance(KZEN) til TJS
SM0.004124952
1 Kaizen Finance(KZEN) til GEL
0.00118989
1 Kaizen Finance(KZEN) til AOA
Kz0.401728899
1 Kaizen Finance(KZEN) til BHD
.د.ب0.0001661439
1 Kaizen Finance(KZEN) til BMD
$0.0004407
1 Kaizen Finance(KZEN) til DKK
kr0.002798445
1 Kaizen Finance(KZEN) til HNL
L0.011550747
1 Kaizen Finance(KZEN) til MUR
0.019981338
1 Kaizen Finance(KZEN) til NAD
$0.007646145
1 Kaizen Finance(KZEN) til NOK
kr0.004380558
1 Kaizen Finance(KZEN) til NZD
$0.00074919
1 Kaizen Finance(KZEN) til PAB
B/.0.0004407
1 Kaizen Finance(KZEN) til PGK
K0.001842126
1 Kaizen Finance(KZEN) til QAR
ر.ق0.001599741
1 Kaizen Finance(KZEN) til RSD
дин.0.043946604
1 Kaizen Finance(KZEN) til UZS
soʻm5.440736769
1 Kaizen Finance(KZEN) til ALL
L0.036340122
1 Kaizen Finance(KZEN) til ANG
ƒ0.000788853
1 Kaizen Finance(KZEN) til AWG
ƒ0.00079326
1 Kaizen Finance(KZEN) til BBD
$0.0008814
1 Kaizen Finance(KZEN) til BAM
KM0.000731562
1 Kaizen Finance(KZEN) til BIF
Fr1.3154895
1 Kaizen Finance(KZEN) til BND
$0.000564096
1 Kaizen Finance(KZEN) til BSD
$0.0004407
1 Kaizen Finance(KZEN) til JMD
$0.070692687
1 Kaizen Finance(KZEN) til KHR
1.769877642
1 Kaizen Finance(KZEN) til KMF
Fr0.1842126
1 Kaizen Finance(KZEN) til LAK
9.580434591
1 Kaizen Finance(KZEN) til LKR
Rs0.133302936
1 Kaizen Finance(KZEN) til MDL
L0.00727155
1 Kaizen Finance(KZEN) til MGA
Ar1.949996139
1 Kaizen Finance(KZEN) til MOP
P0.003530007
1 Kaizen Finance(KZEN) til MVR
0.00674271
1 Kaizen Finance(KZEN) til MWK
MK0.765103677
1 Kaizen Finance(KZEN) til MZN
MT0.02816073
1 Kaizen Finance(KZEN) til NPR
Rs0.062103444
1 Kaizen Finance(KZEN) til PYG
3.1474794
1 Kaizen Finance(KZEN) til RWF
Fr0.6385743
1 Kaizen Finance(KZEN) til SBD
$0.00361374
1 Kaizen Finance(KZEN) til SCR
0.006315231
1 Kaizen Finance(KZEN) til SRD
$0.016786263
1 Kaizen Finance(KZEN) til SVC
$0.003856125
1 Kaizen Finance(KZEN) til SZL
L0.007646145
1 Kaizen Finance(KZEN) til TMT
m0.00154245
1 Kaizen Finance(KZEN) til TND
د.ت0.001282437
1 Kaizen Finance(KZEN) til TTD
$0.002983539
1 Kaizen Finance(KZEN) til UGX
Sh1.5459756
1 Kaizen Finance(KZEN) til XAF
Fr0.2459106
1 Kaizen Finance(KZEN) til XCD
$0.00118989
1 Kaizen Finance(KZEN) til XOF
Fr0.2459106
1 Kaizen Finance(KZEN) til XPF
Fr0.0445107
1 Kaizen Finance(KZEN) til BWP
P0.005870124
1 Kaizen Finance(KZEN) til BZD
$0.000885807
1 Kaizen Finance(KZEN) til CVE
$0.041328846
1 Kaizen Finance(KZEN) til DJF
Fr0.0780039
1 Kaizen Finance(KZEN) til DOP
$0.027332214
1 Kaizen Finance(KZEN) til DZD
د.ج0.057097092
1 Kaizen Finance(KZEN) til FJD
$0.000991575
1 Kaizen Finance(KZEN) til GNF
Fr3.8318865
1 Kaizen Finance(KZEN) til GTQ
Q0.003375762
1 Kaizen Finance(KZEN) til GYD
$0.092234103
1 Kaizen Finance(KZEN) til ISK
kr0.0533247

Kaizen Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kaizen Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Kaizen Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kaizen Finance

Hvor mye er Kaizen Finance (KZEN) verdt i dag?
Live KZEN prisen i USD er 0.0004407 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KZEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KZEN til USD er $ 0.0004407. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kaizen Finance?
Markedsverdien for KZEN er $ 188.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KZEN?
Den sirkulerende forsyningen av KZEN er 428.76M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKZEN ?
KZEN oppnådde en ATH-pris på 0.2235280266015622 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KZEN?
KZEN så en ATL-pris på 0.000430533527020343 USD.
Hva er handelsvolumet til KZEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KZEN er $ 23.44K USD.
Vil KZEN gå høyere i år?
KZEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KZEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:01:35 (UTC+8)

Kaizen Finance (KZEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KZEN-til-USD-kalkulator

Beløp

KZEN
KZEN
USD
USD

1 KZEN = 0.0004407 USD

Handle KZEN

KZENUSDT
$0.0004407
$0.0004407$0.0004407
-0.02%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker